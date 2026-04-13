Vụ sách lớp 3 có đường link dẫn đến web "đen": Nhà phát hành nêu lý do

Trong văn bản gửi đến các đơn vị liên quan, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Education Solutions Việt Nam (Công ty ESVN), đơn vị phát hành, cho biết ấn phẩm "vở bài tập tin học 3" - cùng khám phá - xuất bản năm 2022. Ban đầu, sách có giới thiệu đường link đến các bài hát thiếu nhi lành mạnh, phù hợp với học sinh tiểu học.

Tuy nhiên, do thiếu sót trong công tác rà soát và quản lý thời hạn duy trì tên miền của đường dẫn, tên miền này đã được một tổ chức nước ngoài mua lại để đăng tải các nội dung phản cảm, nằm ngoài khả năng kiểm soát của công ty.

Sự việc gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục lành mạnh, tác động không tốt đến tâm lý các em học sinh và người sử dụng ấn phẩm.

Hiện, Nhà xuất bản Đại học Huế đã có quyết định thu hồi xuất bản phẩm "vở bài tập tin học 3". Đồng thời, dừng ngay việc phát hành kể từ ngày 9/4.

"Vở bài tập tin học lớp 3" có sai sót ở đường link dẫn ra web "đen" (Ảnh: PHCC).

Từ ngày 9/4 đến ngày 19/4, Công ty ESVN sẽ tiến hành tổ chức thu hồi và cung cấp ấn phẩm mới cho người sử dụng.

Đơn vị cũng đề nghị nhà trường thông báo đến phụ huynh học sinh về việc thu hồi và đổi "vở bài tập tin học 3" và đổi sách mới thông qua hai hình thức:

Hình thức 1: Nhà trường hỗ trợ kiểm kê số lượng sách phát hành đến học sinh, công ty tổ chức việc đổi sách cụ thể tại trường.

Hình thức 2: Phụ huynh và học sinh có thể liên hệ trực tiếp với công ty theo thông tin được cung cấp để được hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

“Công ty cam kết đổi mới 1-1 "vở bài tập tin học 3" cho người sử dụng. Theo đó, sách mới thay thế đã được rà soát, chỉnh sửa và loại bỏ toàn bộ liên kết độc hại, bảo đảm an toàn không gian mạng mà không ảnh hưởng đến nội dung bài học”, theo thông báo của công ty ESVN.

Bên cạnh đó, NXB Đại học Huế và Công ty ESVN đã có văn bản trình báo khẩn cấp về vụ việc đến Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05)- Công an TPHCM.

“Chúng tôi đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam có biện pháp chặn, lọc triệt để tên miền độc hại này", khẳng định của Công ty ESVN.

Sách tin học lớp 3 cùng trong bộ tài liệu do Nhà xuất bản Đại học Huế phát hành (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trước đó, Nhà xuất bản Đại học Huế và Công ty ESVN có thông báo đề nghị ngừng ngay việc truy cập đường dẫn học liệu điện tử được in trong sách, tạm thời dừng sử dụng các nội dung liên quan trong quá trình giảng dạy và học tập.

Đồng thời, khuyến nghị các cơ sở giáo dục chủ động thông tin tới giáo viên, học sinh và phụ huynh nhằm bảo đảm an toàn thông tin, tránh phát sinh các ảnh hưởng tiêu cực.

Như Dân trí phản ánh trước đó, "vở bài tập tin học 3" của Nhà xuất bản Đại học Huế, ở câu 3, trang 59 có đường dẫn mang tên thiếu nhi nhưng khi truy cập thì lại dẫn ra trang web "đen".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, DTP Education Solutions, công ty phát hành cuốn vở, cho biết đây là hành vi sai phạm được thực hiện bởi những thành phần phá hoại, nhưng cũng là sự thiếu sót của đơn vị trong việc giám sát nội dung. Đơn vị đang tích cực xử lý thông tin và khắc phục hậu quả nhanh nhất có thể.