Phía sau clip du học sinh Việt bị bắt nạt trên xe buýt hút 6 triệu lượt xem

Bài học tự bảo vệ bản thân nơi đất khách

Mạng xã hội gần đây lan truyền loạt clip ghi lại câu chuyện một nữ du học sinh Việt Nam bị bắt nạt, hành hung trên xe buýt tại một quốc gia thuộc châu Đại Dương. Diễn biến vụ việc cùng cách xử lý của nạn nhân đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Các clip liên quan đã đạt gần 6 triệu lượt xem. Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự bình tĩnh cũng như cách ứng xử được cho là đáng học hỏi của nữ du học sinh trong tình huống nguy hiểm.

Khoảnh khắc du học sinh Việt bị tấn công trên xe buýt ở nước ngoài (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Minh Nguyên (SN 1999), nhân vật trong đoạn clip, cho biết sự việc xảy ra vào tháng 8 năm ngoái nhưng phán quyết cuối cùng vừa được thông báo vào cuối tháng 3 năm nay.

Theo lời kể, vào khoảng 23h ngày 14/8/2025, sau khi kết thúc ca làm thêm, Nguyên lên xe buýt để trở về nhà. Trong lúc ngồi trên xe, cô bất ngờ phát hiện những vật dụng nhỏ liên tục bị ném về phía mình. Khi quay xuống phía cuối xe, Nguyên nhận thấy một nhóm thanh thiếu niên đang hướng ánh nhìn về phía cô.

“Nghi ngờ bị bắt nạt, tôi nhớ lại lời khuyên từng xem trên mạng xã hội nên đã dọa họ rằng tôi sẽ dùng điện thoại ghi lại toàn bộ sự việc. Thấy họ vẫn không chịu dừng lại hành động của mình, tôi mới bắt đầu ghi hình lại để bảo vệ bản thân”, Nguyên kể.

Phát hiện bị ghi hình, nhóm thanh thiếu niên nhanh chóng xuống xe. Tuy nhiên, một người trong nhóm bất ngờ quay lại giật điện thoại của cô, trong khi một người khác tấn công trực tiếp vào vùng mặt.

Khi tình huống trở nên căng thẳng, những hành khách có mặt trên xe đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn hành vi bạo lực. Nhờ đó, nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau sự việc, Nguyên đã trình báo với cơ quan chức năng. Khoảng hơn 1 tháng sau, cảnh sát liên hệ để cô tham gia nhận diện những người liên quan. Vụ việc sau đó được xử lý qua các bước điều tra, làm việc và xét xử, trước khi có phán quyết cuối cùng được gửi đến nạn nhân vào cuối tháng 3 năm nay.

Theo email mà Nguyên nhận được từ cơ quan chức năng, vụ việc này liên quan đến hai nghi phạm nữ và một nghi phạm nam. Cảnh sát đã xác định được danh tính của cả hai nghi phạm nữ và cả hai đã được xử lý.

Email mà Nguyên nhân được từ cơ quan chức năng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một trong hai nghi phạm nữ được xác định là ở độ tuổi 14-18 và đã bị tuyên phạt quản thúc tại nhà theo các điều kiện bảo lãnh.

Nghi phạm nữ thứ hai dưới 14 tuổi. Cảnh sát không thể vượt qua nguyên tắc "doli incapax" đối với trường hợp này do yếu tố độ tuổi. Vì vậy, các cáo buộc liên quan đến người này sẽ bị đình chỉ.

"Doli incapax" là một nguyên tắc pháp luật phổ biến, theo đó, trẻ em từ 10 đến 13 tuổi được mặc định là chưa đủ năng lực phạm tội về mặt pháp lý, vì các em có thể chưa hoàn toàn nhận thức được sự khác biệt giữa đúng và sai.

Cơ quan công tố phải chứng minh ngược lại giả định này, tức là phải chứng minh đứa trẻ nhận thức được hành vi của mình là sai nghiêm trọng.

Về mức độ thương tích, Nguyên cho biết cô chỉ bị bầm nhẹ ở mũi, vết thương tự khỏi sau 1 ngày. Tuy nhiên, điện thoại cá nhân bị nứt kính cường lực. Dù không chịu tổn thương nghiêm trọng về thể chất, sự việc vẫn để lại những ảnh hưởng nhất định đến tâm lý và thói quen sinh hoạt của cô.

“Đến giờ tôi vẫn làm ca đêm, nên mỗi lần lên xe buýt đều phải quan sát kỹ, nhất là khu vực hàng ghế cuối. Tôi thường chọn ngồi gần tài xế hoặc ghế ưu tiên để cảm thấy an toàn hơn”, Nguyên chia sẻ.

Hiện cô làm thêm tại 1 khách sạn, với ca làm từ 23h đến 7h sáng hôm sau.

Nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi đi du học

Thời gian đầu sau sự việc, bạn trai của Nguyên thường đưa cô ra trạm xe buýt, thậm chí đi cùng đến nơi làm việc do lo ngại nguy cơ bị trả thù. Khi tâm lý dần ổn định, cô mới bắt đầu tự di chuyển một mình.

Nguyên cho biết cô sang nước ngoài từ tháng 7/2024 và theo học ngành Quản trị khách sạn.

Thời gian đầu mới sang nước ngoài, cô từng trải qua một số kỷ niệm không vui như bị người khác phớt lờ trong giao tiếp do bản thân còn hạn chế về tiếng Anh. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với hành vi bắt nạt trực tiếp.

Minh Nguyên là du học sinh Việt tại một quốc gia ở châu Đại Dương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Nguyên, tình trạng phân biệt đối xử và bắt nạt trong môi trường du học vẫn tồn tại, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng lên tiếng.

Ngoài ra, nữ du học sinh cũng cho rằng một trong những thách thức đáng chú ý là vấn đề sức khỏe tâm thần, đặc biệt ở giới trẻ. Điều này khiến việc ứng xử với các tình huống tiêu cực, như bị bắt nạt, trở nên phức tạp hơn.

Dù vậy, Nguyên vẫn ghi nhận nhiều trải nghiệm tích cực trong quá trình học tập và làm việc. Cô cho biết các quản lý người bản địa tại nơi làm việc không chỉ hỗ trợ về chuyên môn mà còn thể hiện sự lắng nghe và chủ động hành động khi nhân viên gặp khó khăn.

“Điều đó giúp tôi học được nhiều về tư duy lãnh đạo và cũng khiến mình có thêm niềm tin vào môi trường ở đây”, cô chia sẻ.

Từ trải nghiệm cá nhân, Nguyên cho rằng du học sinh Việt Nam khi sang nước ngoài cần chủ động giao tiếp, cải thiện tiếng Anh và tìm hiểu văn hóa địa phương để hòa nhập nhanh hơn.

Bên cạnh đó, việc nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân là cần thiết; tránh những tình huống tiềm ẩn rủi ro, đồng thời, nếu không may gặp sự cố, nên ghi lại bằng chứng và mạnh dạn trình báo với cơ quan chức năng.