Lịch thi lớp 10 TPHCM năm 2026: Chi tiết giờ thi từng môn, mốc quan trọng

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, năm học 2025-2026, toàn thành phố có 169.602 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS. Trong đó, 151.269 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập.

Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Thời gian làm bài môn ngữ văn và toán là 120 phút, môn ngoại ngữ 90 phút.

Riêng các thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc bài thi tích hợp vào chiều 2/6. Thời gian làm bài đối với các bài thi này là 150 phút.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM năm học 2026-2027:

Theo quy định, thí sinh phải có mặt tại điểm thi, phòng thi đúng thời gian quy định; xuất trình căn cước công dân hoặc phiếu báo danh khi làm thủ tục dự thi. Trường hợp chưa được cấp căn cước công dân có thể sử dụng thẻ học sinh.

Nếu phát hiện sai sót về họ tên, ngày tháng năm sinh hoặc thông tin ưu tiên, thí sinh cần báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để được xử lý kịp thời. Trường hợp mất căn cước công dân hoặc phiếu báo danh phải báo ngay cho trưởng điểm thi xem xét giải quyết.

Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Để phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, TPHCM bố trí 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, với tổng cộng 6.443 phòng thi. Hơn 17.700 giáo viên, cán bộ được huy động tham gia công tác coi thi, giám sát và phục vụ kỳ thi.

Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập của TPHCM là hơn 118.000 học sinh.

Năm nay, TPHCM bổ sung 5 trường THPT công lập mới vào hệ thống tuyển sinh lớp 10 nhằm tăng chỗ học cho học sinh, gồm: Trường THPT Phan Văn Hớn (phường Đông Hưng Thuận), Trường THPT Thoại Ngọc Hầu (phường Tân Phú), Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ), Trường THPT Hà Huy Tập (phường Dĩ An) và Trường TH, THCS và THPT Lê Thị Riêng (phường Thới An).

Năm học 2026-2027, TPHCM có 4 trường THPT chuyên trực thuộc Sở GDĐT là: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Hùng Vương và THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Thí sinh dự thi lớp 10 năm 2026 cùng phụ huynh (Ảnh: Bảo Quyên).

Ngoài hệ chuyên, thành phố tiếp tục tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp tại 10 trường THPT công lập gồm: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lương Thế Vinh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học thực hành Sài Gòn, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Phú Nhuận và THPT Nguyễn Hữu Huân.

Theo quy định, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi cùng điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có. Điều kiện để được xét tuyển là thí sinh phải tham gia đầy đủ các bài thi theo quy định và không có bài thi nào bị điểm 0.

Từ ngày 3/6 đến 9/6, Sở tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi và đối sánh kết quả thi. Sau khoảng thời gian này, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn và kế hoạch tuyển bổ sung (nếu có).

Diện xét tuyển bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập nhưng chưa trúng tuyển các nguyện vọng đã đăng ký.

Trong kỳ thi vào lớp 10 ở TPHCM năm nay, thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 ở các trường THPT bình thường, 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và 3 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp.