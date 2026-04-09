Công an vào cuộc vụ sách tin học lớp 3 có link web "đen"

Chiều 9/4, ông Nguyễn Xuân Huy, Chánh Văn phòng Đại học Huế, cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ sự cố liên quan cuốn vở bài tập tin học lớp 3 do Nhà xuất bản Đại học Huế phát hành.

Trước đó, trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh phản ánh về cuốn vở bài tập tin học nêu trên chứa liên kết điều hướng người truy cập vào trang web có nội dung không phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Sách tin học lớp 3 (Ảnh: Nguyễn Vy).

Cụ thể, ở câu 3, trang 59 có đường dẫn mang tên thiếu nhi nhưng khi truy cập thì lại dẫn ra trang web không lành mạnh và hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài.

Theo ông Huy, trước đó trang web để học sinh thực hành vẫn hoạt động bình thường nhưng đã có sự thay đổi bất thường về nội dung. Sau khi nắm bắt thông tin, Đại học Huế đã chỉ đạo Nhà xuất bản phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để điều tra, xử lý sự cố.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vở bài tập nêu trên có bán trực tuyến và nhà cung cấp thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Education Solutions Việt Nam.

Đơn vị đồng phát hành đăng thông báo khẩn về sự cố (Ảnh chụp màn hình điện thoại).

Sau khi xảy ra sự cố, đơn vị này đã có thông báo xác nhận và thông tin chính thức về một sự cố an ninh mạng nghiêm trọng liên quan đến các đường dẫn và mã QR truy cập học liệu điện tử được in trong nội dung vở bài tập tin học nêu trên.

Theo thông báo của đơn vị đồng phát hành, một số tên miền dẫn đến học liệu điện tử trong vở đã bị các đối tượng xấu xâm nhập và chiếm dụng quyền sở hữu sau khi thay đổi quyền quản trị. Các đối tượng này đã lợi dụng đường dẫn cũ để điều hướng người dùng tới các trang web có nội dung không lành mạnh, vi phạm pháp luật và hoàn toàn không phù hợp với môi trường giáo dục.

Đơn vị phát hành khuyến cáo học sinh tuyệt đối không truy cập vào các liên kết hoặc quét mã QR liên quan đến tài liệu bổ trợ trong các sách giáo khoa, vở bài tập nêu trên dưới bất kỳ hình thức nào. Giáo viên và phụ huynh cần phối hợp nhắc nhở học sinh không tò mò nhấn vào các liên kết này để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, tránh tiếp cận các nội dung độc hại.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát (DTP), đơn vị phát hành sách có chứa đường link dẫn đến web "đen" cho biết, đang có kế hoạch nghiêm túc để thu hồi và thay thế toàn bộ các ấn bản có liên quan đến nội dung này.

Theo vị này, sự cố xuất hiện ở cả 2 phiên bản: Sách giáo khoa và vở bài tập tin học lớp 3 (các bản cũ đã phát hành từ trước).