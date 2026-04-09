Sẽ thu hồi sách giáo khoa học sinh lớp 3 có link web "đen"

Liên quan đến vụ việc đường link trong sách giáo khoa tin học lớp 3 dẫn đến trang web có nội dung độc hại, đại diện Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát (DTP), đơn vị phát hành sách đã có cuộc trao đổi với phóng viên Dân trí để làm rõ hơn phương án xử lý triệt để nhằm bảo vệ học sinh.

Thưa đại diện DTP, hiện nay chính xác bao nhiêu ấn bản có đường link dẫn đến web độc hại?

- Sự cố này xuất hiện ở cả 2 phiên bản: Sách giáo khoa và vở bài tập tin học lớp 3 (các bản cũ đã phát hành từ trước). Chúng tôi đã đưa đầy đủ thông tin về các vị trí có đường link này vào công văn báo cáo gửi Cục An ninh mạng để các cơ quan chức năng nắm rõ các điểm cần lưu ý.

Vậy các cuốn sách đang được bày bán tại nhà sách hoặc đang giảng dạy trong trường học hiện nay có chứa đường link này không?

- Đối với các ấn bản mới của năm học này, đường link đó không còn xuất hiện. Đây là đợt cập nhật nội dung mới với nhiều thay đổi đáng kể so với bản cũ. Thực tế, trang website học liệu đó chỉ mới bị bên thứ ba can thiệp và thay đổi nội dung độc hại trong một thời gian rất ngắn gần đây (khoảng vài ngày nay), nên các bản in mới đã loại bỏ hoặc thay đổi từ trước đó không bị ảnh hưởng.

Trên Fanpage chính thức, thông báo tới phụ huynh, nhà trường thì hiện chỉ đề cập đến "sách giáo khoa" mà chưa nêu rõ "vở bài tập". Điều này có thể khiến phụ huynh bỏ sót thông tin?

- Khi phát hành sách, DTP thường dùng cụm từ "sách giáo khoa" để chỉ chung cho cả bộ bao gồm cả sách học và vở bài tập. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến phản ánh, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại thông tin trên các kênh truyền thông một cách rõ ràng, chi tiết hơn.

Cuốn sách đã được phát hành bao nhiêu bản? Phân phối tại những địa phương nào?

- Những nội dung nêu trên đang được thống kê và sẽ có báo cáo chính thức bằng văn bản đến các cơ quan ban ngành có liên quan.

Sau khi sự cố được phát hiện, dư luận rất quan tâm đến việc xử lý các cuốn sách đã phát hành. Phía đơn vị có kế hoạch thu hồi hay không?

- DTP và Nhà xuất bản Đại học Huế đang có kế hoạch nghiêm túc để thu hồi và thay thế toàn bộ các ấn bản có liên quan đến nội dung này. Kế hoạch cụ thể sẽ được thông báo chính thức ngay khi hai bên làm việc xong với các cơ quan ban ngành chức năng.

Sách tin học lớp 3 được bày bán tại hệ thống nhà sách tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

- Vậy với những học sinh, phụ huynh đã mua sách, quyền lợi của họ sẽ được đảm bảo ra sao? Họ có được đổi sách mới hay hoàn tiền nếu không còn tin tưởng vào ấn bản cũ?

Như đã chia sẻ, chúng tôi ưu tiên phương án thu hồi và thay thế toàn bộ các ấn bản có liên quan, nhằm đảm bảo trải nghiệm của phụ huynh và học sinh được thoải mái và an toàn.

Chúng tôi khẳng định: Tất cả ấn bản nào có chứa nội dung đó đều sẽ được thu hồi và có phương án đền bù phù hợp dành cho người tiêu dùng.

Một vấn đề về kỹ thuật đang được đặt ra: Tại sao một địa chỉ website chưa được kiểm soát quyền sở hữu lâu dài lại được đưa vào sách học liệu?

- Cuốn sách được biên soạn và sử dụng từ năm 2022. Vào thời điểm đó, nội dung website được đảm bảo là những nội dung lành mạnh liên quan đến học tập.

Thời điểm gần đây, website này đã bị thay đổi nội dung bởi bên thứ ba không có liên quan đến DTP với mục đích phá hoại và truyền bá nội dung không lành mạnh.

Ngay sau khi phát hiện ra vấn đề này, DTP đã phối hợp với các cơ quan thẩm quyền để có phương án xử lý theo đúng luật pháp hiện hành của Nhà Nước Việt Nam.

Đối với các học liệu số và nền tảng điện tử đi kèm, đơn vị đã có biện pháp can thiệp gì chưa?

- Toàn bộ các ấn bản điện tử có nội dung liên quan đều đã được kiểm soát và thu hồi nhằm đảm bảo tính an toàn thông tin cho người dùng. Đồng thời DTP cũng đã tiến hành rà soát lại toàn bộ thông tin liên quan đến các website hiện hành nhằm tránh sự việc đáng tiếc xảy ra nữa.

Nhiều ý kiến lo ngại về "hố đen" nội dung từ các đường link trong sách giáo khoa sau này. Đơn vị sẽ thay đổi quy trình biên tập như thế nào để ngăn chặn rủi ro?

- Thông qua sự việc này, DTP sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc và có những thay đổi cấp thiết, phù hợp và đảm bảo an toàn thông tin mạng cũng như tính đúng đắn của văn hóa, giáo dục theo quy định của luật pháp.

Ngoài Cục An ninh mạng, đơn vị đã báo cáo sự việc và phương án xử lý cụ thể lên Bộ GD&ĐT hoặc các sở GD&ĐT, các trường học, nhà sách… nơi đang sử dụng, phát hành sách này?

- DTP đã thông báo bằng văn bản đến các cơ quan ban ngành liên quan, các đơn vị có chức năng cũng như đã ra thông báo trên các kênh thông tin công khai.

Trân trọng cảm ơn!