Thu hồi sách tin học lớp 3 có link dẫn đến web “đen”

Chiều 13/4, ông Nguyễn Xuân Huy, Chánh Văn phòng Đại học Huế, cho biết Nhà xuất bản Đại học Huế đã có báo cáo về việc khắc phục sự cố liên quan sách và vở bài tập tin học lớp 3 có đường link dẫn đến web "đen".

Theo ông Huy, Nhà xuất bản Đại học Huế (nơi in sách) và Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát (đơn vị giữ bản quyền tài liệu) đã có quyết định thu hồi các ấn phẩm nêu trên và dừng phát hành từ ngày 9/4. Các bên liên quan đang rà soát, thống kê và phối hợp với hệ thống phát hành để thu hồi toàn bộ số sách đã đưa ra thị trường, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để.

Sách tin học lớp 3 (Ảnh: Nguyễn Vy).

Nhà xuất bản và đơn vị liên kết đã khuyến cáo các cơ sở giáo dục ngừng truy cập đường link được in trong sách và tạm dừng sử dụng các nội dung liên quan khi giảng dạy, học tập.

Ông Huy thông tin thêm, lãnh đạo Đại học Huế đã yêu cầu Nhà xuất bản và đơn vị liên kết đưa ra phương án, lộ trình thu hồi sách cụ thể. Việc đổi trả hoặc hoàn tiền cho người mua sách phải công khai, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khách hàng và các đơn vị phát hành.

Về lâu dài, Đại học Huế yêu cầu đơn vị trực thuộc rà soát toàn diện nội dung các ấn phẩm, đặc biệt là học liệu điện tử; xây dựng phương án chỉnh sửa hoặc loại bỏ các đường link không còn phù hợp. Nhà xuất bản cần tăng cường quy trình kiểm soát nội dung, chủ động phòng ngừa rủi ro trong hoạt động xuất bản, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo ông Huy, các đơn vị tiếp tục phối hợp với cơ quan công an để xác minh, xử lý vụ việc và khắc phục sự cố đường link, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Tòa nhà nơi Nhà xuất bản Đại học Huế đóng trụ sở (Ảnh: Vi Thảo).

Trước đó, Dân trí đã đưa tin, nhiều phụ huynh phản ánh về cuốn vở bài tập tin học lớp 3 do Nhà xuất bản Đại học Huế phối hợp phát hành, chứa liên kết điều hướng người truy cập vào trang web có nội dung không phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Cụ thể, ở câu 3, trang 59 có đường dẫn mang tên thiếu nhi nhưng khi truy cập thì lại dẫn ra trang web không lành mạnh và hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài.

Theo Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát, sự cố xuất hiện ở cả 2 phiên bản sách giáo khoa và vở bài tập tin học lớp 3 (các bản cũ đã phát hành từ trước).

Đơn vị này thông tin, một số tên miền dẫn đến học liệu điện tử trong sách, vở đã bị các đối tượng xấu xâm nhập và chiếm dụng quyền sở hữu sau khi thay đổi quyền quản trị. Các đối tượng này đã lợi dụng đường dẫn cũ để điều hướng người dùng tới các trang web có nội dung không lành mạnh, vi phạm pháp luật và hoàn toàn không phù hợp với môi trường giáo dục.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cũng đã làm việc với Nhà xuất bản Đại học Huế, qua đó xác định đây là sự cố phát sinh từ việc đường link bị thay đổi nội dung sau thời điểm xuất bản, không phải lỗi cố ý trong quá trình biên soạn, thẩm định. Tuy nhiên, điều này cũng bộc lộ những hạn chế trong việc kiểm soát các tài nguyên số đi kèm xuất bản phẩm, đặc biệt là đối với sách, vở phục vụ học sinh.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đã yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng bên; khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục. Trường hợp phát hiện vi phạm theo quy định, Sở sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính phù hợp.