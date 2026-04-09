Vở bài tập tin học lớp 3 có đường link dẫn ra web “đen”?

Cụ thể, ở câu 3 trong phần bài tập có ghi đề bài: “Trang web video thiếu nhi có địa chỉ: thieunhivideo..., yêu cầu học sinh kích hoạt trình duyệt Google Chrome và truy cập vào trang web có tên trên đây.

Học sinh sử dụng nút cuộn của chuột và nhận xét chức năng của nút cuộn khi tìm kiếm một video trên trang web này để từ đó ghi ra nhận xét”, trích đề bài.

Tuy nhiên, khi truy cập vào địa chỉ trang web trên thì lại dẫn đến một trang web "đen" hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài.

Đường link của bài tập tin học lớp 3 dẫn đến trang web "đen" (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Ghi nhận của phóng viên, vở bài tập này dùng tham khảo. Góc vở có ghi tên Nhà xuất bản Đại học Huế, tác giả Nguyễn Tương Tri, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Khi tìm kiếm trên mạng, vở có bán trực tuyến và nhà cung cấp thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Education Solutions Viet Nam.

Chia sẻ với phóng viên, chị H. Điệp, phụ huynh một học sinh cho hay, khi hướng dẫn con học, chị bàng hoàng bởi khi gõ tên đúng như trong sách, đường dẫn mở ra trang web "người lớn".

“Tôi bán tính bán nghi, nghĩ là ghép ảnh nhưng vào nhiều lần cho thấy, đây là trang web “đen” đang hoạt động, không phải ảnh ghép”, phụ huynh này cho hay.

Ngay sau đó, thông tin về vở này được đưa lên một số diễn đàn giáo dục, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Nhiều người bức xúc và lo ngại khi tài liệu giáo dục cho trẻ em nhưng không được kiểm soát, lại bị dẫn đến trang web người lớn sẽ rất nguy hại.

Trưa nay, một số trường tiểu học đã phát đi thông báo cho biết, trước đây trang web đưa trong vở bài tập tin học 3 hoạt động bình thường. Trang web được sử dụng với mục đích cung cấp video phù hợp cho thiếu nhi. Tuy nhiên, đến ngày 8/4, nội dung trang web bị thay đổi, dẫn đến nội dung thay đổi ngoài kiểm soát.

“Đây là sự cố phát sinh ngoài ý muốn, không phản ánh đúng mục đích ban đầu khi tài liệu được biên soạn”, trích thông báo.

Các nhà trường cũng khuyến cáo phụ huynh học sinh có sử dụng vở này, không cho học sinh truy cập vào đường dẫn trên, đồng thời thông báo với giáo viên để có phương án thay thế phù hợp; luôn kiểm tra trước các nội dung trên Internet khi cho trẻ sử dụng.

Vở bài tập tin học 3 nằm trong bộ sách “Cùng khám phá” tin học 3, đã được thẩm định, được nhiều trường sử dụng 3 năm. Nhưng đến 20h ngày 8/4, đường dẫn được đề cập trong vở đã bị hack và đăng tải nội dung đồi trụy.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, DTP Education Solutions, công ty phát hành cuốn vở, cho biết đã nắm bắt vụ việc và báo cáo hành vi sai phạm này lên Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

DTP nhận định đây là hành vi sai phạm được thực hiện bởi những thành phần phá hoại, nhưng cũng là sự thiếu sót của đơn vị trong việc giám sát nội dung. Đơn vị đang tích cực xử lý thông tin và khắc phục hậu quả nhanh nhất có thể.

Phóng viên đã liên hệ đến nhà xuất bản nhưng chưa nhận được phản hồi và sẽ tiếp tục thông tin về sự việc!