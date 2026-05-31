Đề toán thi vào lớp 10 Hà Nội: Học sinh "khóc như mưa", giáo viên nói gì?

Phụ huynh, học sinh Hà Nội tra cứu đáp án môn toán trên báo Dân trí.

Ngay sau khi kết thúc bài thi, nhiều thí sinh cho biết hai câu khó nhất của đề toán năm nay đều nằm ở bài hình, với ý 2 của câu b và câu c.

Em Phạm Minh Anh, học sinh THCS Đoàn Thị Điểm chia sẻ, đề thi có một số câu phân hoá, khá khó. Nhiều thí sinh ở điểm thi THPT Yên Hoà khóc khi ra khỏi phòng thi.

Cũng như nhiều thí sinh khác, Lan Khuê cho biết, đề thi năm nay câu khó tập trung ở câu hình. Trong khi đại số em làm rất tốt, thậm chí dễ hơn đề thi thử ở trường nhưng câu hình học khá khó, phân loại thí sinh với 0,75 điểm

Theo thầy Đỗ Văn Bảo, giáo viên Toán trường Trường PTLC Vinschool, đề thi chính thức vào 10 môn Toán năm 2026 - 2027 có cấu trúc không thay đổi nhiều so với đề thi năm học 2025-2026. Đề gồm 5 bài với các cấu phần như các năm học trước đó.

Cách sắp xếp các nội dung thành từng nhóm kiến thức lớn tiếp tục phát huy ưu điểm của đề năm trước. Học sinh có thể tập trung vào một mạch kiến thức trong từng câu, hạn chế việc chuyển đổi tư duy liên tục giữa các dạng toán khác nhau.

Đây là dấu hiệu cho thấy cấu trúc đề thi mới đã dần ổn định sau những năm đầu tiên chuyển đổi theo định hướng của chương trình GDPT 2018.

Điểm đáng chú ý là phần lớn các bài toán thực tế không chỉ dừng ở việc "đọc hiểu ngữ cảnh" mà yêu cầu học sinh thiết lập mô hình toán học, lựa chọn công cụ phù hợp rồi giải quyết vấn đề.

Điều này phản ánh rõ tinh thần của chương trình mới: đánh giá khả năng học sinh sử dụng kiến thức Toán học để giải quyết các tình huống trong đời sống.

Về tỉ lệ độ khó trong đề, mức độ Nhận biết chiếm khoảng 20-25%. Ở mức độ này, học sinh chỉ cần nhớ công thức hoặc quy tắc. Mức độ Thông hiểu chiếm khoảng 30%, học sinh hiểu bản chất kiến thức và thực hiện các bước quen thuộc. Mức độ Vận dụng chiếm khoảng 30%, học sinh phải kết nối nhiều kiến thức hoặc mô hình hóa tình huống. Mức độ vận dụng cao chiếm khoảng 15-20%, đòi hỏi học sinh phải có khả năng tư duy sâu, sáng tạo, khả năng kết nối dữ kiện (Câu IV.2b ý chứng minh góc vuông, Câu IV.2c tam giác cân, Câu V thiết lập mô hình tối ưu hóa và tìm giá trị nhỏ nhất).

Đề thi đáp ứng được yêu cầu kiểm tra đánh giá học sinh và có yếu tố phân hóa. Hàm lượng kiểm tra kiến thức và kỹ năng cơ bản cao, không đánh đố học sinh. Học sinh chỉ cần có thời gian ôn luyện, thực hành giải tốt các dạng toán cơ bản và làm bài cẩn thận thì hoàn toàn có thể hoàn thành 75% đến 80% đề thi một cách nhanh chóng.

Hơn nữa, một số câu phân hóa học sinh nhưng cũng không quá khó, học sinh vẫn có thể tư duy để tìm hướng giải được.

Theo nhận định của Tổ Toán – Hệ thống giáo dục HOCMAI, đề thi toán vào lớp 10 Hà Nội 2026: Giữ nhịp đổi mới, đánh giá đúng năng lực học sinh

Năm học 2026-2027 là năm thứ hai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội được triển khai theo định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Kế thừa những đổi mới từ kỳ thi năm học trước, đề thi tiếp tục chú trọng đánh giá năng lực tư duy, khả năng vận dụng kiến thức và giải quyết vấn đề của học sinh thay vì chỉ kiểm tra mức độ ghi nhớ kiến thức. Kỳ thi có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyển chọn học sinh vào các trường THPT, đồng thời phản ánh hiệu quả của quá trình đổi mới giáo dục, phương pháp dạy học và công tác ôn tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Đề thi được biên soạn theo đúng định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và bám sát cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

So với kỳ thi năm học 2025-2026, đề thi không có sự thay đổi đáng kể về cấu trúc, tiếp tục duy trì tính ổn định trong cách thức đánh giá. Các câu hỏi được xây dựng theo hướng tăng cường vận dụng kiến thức vào những tình huống gần gũi với thực tiễn, qua đó đánh giá toàn diện năng lực toán học của học sinh.

Bên cạnh việc bảo đảm yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng, đề thi còn có các câu hỏi mang tính phân hóa, góp phần nhận diện và tuyển chọn những học sinh có năng lực phù hợp với yêu cầu của bậc học tiếp theo.

Tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng, nhiều thí sinh ra khỏi cổng trường với ánh mắt đỏ hoe. Có thí sinh khóc, ôm chầm lấy mẹ. Tình trạng tương tự ghi nhận được tại điểm thi Trường THPT Kim Liên.

Minh An, Học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng, bày tỏ thất vọng khi đã không làm được bài như kỳ vọng. Em dự đoán chỉ được khoảng 8 điểm. Với mức điểm này, An lo lắng mình sẽ không đỗ được vào trường Yên Hoà.

"Em dành đến 18 phút cho ý 2 của câu b bài hình nhưng không thể nghĩ ra cách giải", Minh An nói.

(Tên thí sinh đã được thay đổi)

Đề thi:

Năm học 2026-2027, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, gần 125.000 em đăng ký dự thi lớp 10, tăng khoảng 20.000 em so với năm 2025. Do đó, mức độ cạnh tranh của kỳ thi này cũng gia tăng.

Theo các số liệu mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố, toàn thành phố có 127 trường công lập, tuyển khoảng 82.700 chỉ tiêu lớp 10. Cụ thể, 122 trường không chuyên tuyển hơn 79.500 học sinh, 4 trường chuyên tuyển 2.730 học sinh, 1 trường tự chủ chất lượng cao tuyển 400 học sinh.

Việc bổ sung chỉ tiêu từ các trường công lập mới thành lập như Hoàng Quán Chi (phường Yên Hoà), Việt Hùng (xã Đông Anh) và Minh Châu (xã Minh Châu) giúp tỷ lệ học sinh có suất vào công lập tăng lên khoảng 56,3%.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT năm 2026 tại Hà Nội.

Dự kiến ngày 19-22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD&ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với UBND các phường, xã bố trí các điểm, khu vực chờ thuận tiện cho phụ huynh hoặc người nhà thí sinh tại các điểm thi phù hợp, bảo đảm có mái che, nước uống, quạt mát và các điều kiện cần thiết khác hỗ trợ trong thời gian đưa đón thí sinh dự thi.

Đồng thời, yêu cầu thông tin đầy đủ, có biển chỉ dẫn để phụ huynh, người nhà thí sinh biết và thực hiện, bố trí lực lượng hỗ trợ tại điểm chờ.