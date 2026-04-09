Hàng loạt học sinh nóng sốt bất thường, trường cấp tốc tạm dừng bán trú

Theo thông tin từ nhà trường, ngay sau tiết học đầu tiên vào sáng 8/4, nhiều học sinh bất ngờ có biểu hiện mệt mỏi, nóng sốt và nôn ói, được đưa xuống phòng y tế.

Các trường hợp này xuất hiện rải rác ở nhiều lớp thuộc khối 1, 2 và 3. Đến khoảng 8h45 phút (sau giờ ra chơi), số lượng học sinh xuống phòng y tế tăng lên.

Thống kê trong cả ngày 8/4, nhà trường ghi nhận khoảng 100 lượt học sinh thăm khám, trong đó hơn 40 em có biểu hiện sốt và mệt mỏi rõ rệt.

Nhà trường cho biết, những học sinh có nhiệt độ từ 37 độ C trở xuống được theo dõi và quay lại lớp học. Trong khi đó, các trường hợp sốt cao từ 38 đến 39 độ C được thông báo phụ huynh đón về để thăm khám tại cơ sở y tế.

Một số học sinh đã được gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra và sau đó được cho về. Ngoài triệu chứng sốt và mệt mỏi, một số ít trường hợp ghi nhận thêm biểu hiện tiêu chảy, nôn ói.

Trong bữa ăn trưa cùng ngày, những học sinh có dấu hiệu mệt được bố trí ăn cháo, nghỉ ngơi tại trường. Sau đó, đa số ổn định sức khỏe và tiếp tục học, chỉ ghi nhận một trường hợp mệt và nôn sau khi ăn.

Đáng chú ý, theo đại diện nhà trường, các biểu hiện bất thường xuất hiện từ đầu giờ sáng, khi học sinh chưa tham gia ăn uống tại trường.

“Do đó, thông tin cho rằng học sinh bị ngộ độc thực phẩm từ bữa ăn bán trú là không chính xác”, lãnh đạo nhà trường khẳng định.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo lãnh đạo UBND phường. Lực lượng y tế và chính quyền địa phương có mặt từ khoảng 8h sáng để hỗ trợ, theo dõi tình hình.

Dù chưa xác định được nguyên nhân cụ thể, từ ngày 9/4, nhà trường tạm dừng tổ chức bán trú theo chỉ đạo của địa phương để tiến hành vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên. Hoạt động bán trú sẽ được nối lại khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Việc tạm dừng bán trú khiến một số phụ huynh gặp khó khăn trong việc đưa đón con. Một số gia đình đã xin cho học sinh nghỉ ở nhà do không sắp xếp được thời gian hoặc lo ngại ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng.

Nhà trường cho biết đã điều chỉnh hoạt động để đảm bảo sức khỏe học sinh trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, như hạn chế vận động mạnh trong giờ ra chơi, giảm thời lượng hoạt động ngoài trời và khuyến cáo phụ huynh tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Bình Quới Tây có hơn 900 học sinh, trong đó khoảng 700 em đăng ký ăn bán trú.