Học sinh vào lớp 10 dự kiến tăng đột biến, Sở nêu giải pháp "hạ nhiệt"

Theo thống kê, năm học 2026-2027, Nghệ An có hơn 57.000 học sinh lớp 9, tăng hơn 10.000 em so với năm học trước. Đây được xem là năm có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 đông nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, khu vực thành phố Vinh (cũ) ghi nhận mức tăng hơn 3.500 học sinh, khiến áp lực tuyển sinh tại các trường THPT công lập khu vực trung tâm rất lớn.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Lê Viết Thuật tăng sĩ số lên 50 học sinh/lớp, dự kiến tuyển hơn 1.100 học sinh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong khi đó, tỷ lệ học sinh đậu vào các trường công lập trên toàn tỉnh hằng năm chỉ khoảng 70%. Số còn lại sẽ chuyển sang học tại các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc giáo dục nghề nghiệp.

Nhiều trường THPT đã chủ động xây dựng phương án tăng quy mô tuyển sinh. Trường THPT Hà Huy Tập, năm học 2026-2027, nhà trường dự kiến mở thêm 7 lớp công lập; điều chỉnh sĩ số từ 45 lên 50 học sinh/lớp.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và một số trường ở khu vực ven đô như Nguyễn Duy Trinh, Nghi Lộc 2, Nghi Lộc 5, Nghi Lộc 3… cũng được đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm.

Bên cạnh việc tăng quy mô tuyển sinh, các trường cũng tính toán phương án sử dụng linh hoạt cơ sở vật chất nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

Ông Đặng Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật, cho biết nhà trường dự kiến tận dụng thêm cơ sở vật chất của Trường Trung cấp nghiệp vụ Vinh để tổ chức dạy học trong năm học tới.

“Trong trường hợp cần thiết, nhà trường có thể tổ chức dạy hai ca. Quan điểm là linh hoạt, chủ động nhưng vẫn đảm bảo chất lượng”, ông Hải chia sẻ.

Tại Trường THPT Hà Huy Tập, phương án đưa cơ sở 2 đặt tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Vinh vào sử dụng cũng đang được xúc tiến. Dự kiến sẽ bố trí 7-10 lớp học tại cơ sở này. Nhà trường đã chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy học tại cả 2 cơ sở nhằm đáp ứng số lượng học sinh tăng cao trong năm học tới.

Sở GD&ĐT Nghệ An đang đẩy nhanh xây dựng đề án chuyển Trường Hermann thành trường công lập (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo lãnh đạo nhà trường, với lợi thế 2 cơ sở có khoảng cách gần nhau, cùng hệ thống phòng học tương đối đảm bảo, việc phân bổ lớp học sẽ được thực hiện linh hoạt, vừa giảm áp lực sĩ số, vừa đảm bảo điều kiện dạy và học cho giáo viên, học sinh.

Thầy Nguyễn Văn Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 2 (xã Phúc Lộc), chia sẻ trước áp lực số lượng học sinh tăng mạnh, nhà trường đã chủ động xây dựng phương án tăng chỉ tiêu tuyển sinh; rà soát, sắp xếp lại cơ sở vật chất để đảm bảo đủ phòng học.

Theo thầy Phương, bên cạnh việc bổ sung phòng học, nhà trường còn chú trọng bố trí đội ngũ giáo viên hợp lý, linh hoạt trong tổ chức dạy học nhằm đảm bảo chất lượng, không để việc tăng sĩ số ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, ngành đã xây dựng kế hoạch tổng thể về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và phương án phân bổ học sinh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tuyển sinh trong năm học 2026-2027.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án chuyển Trường Hermann thành trường công lập, góp phần tăng thêm chỉ tiêu tuyển sinh, giảm áp lực cho hệ thống trường công lập trong những năm tới.

Cũng theo ông Khoa, việc đồng bộ nhiều giải pháp được kỳ vọng sẽ giúp ngành giáo dục Nghệ An “giảm nhiệt” áp lực tuyển sinh lớp 10, giữ vững chất lượng dạy và học trên địa bàn.