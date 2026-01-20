Phú Thọ dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh lớp 10 đạt giải HSG quốc gia

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm nay có sự tham gia đông đảo của học sinh lớp 10 thi vượt cấp. Đáng chú ý, nhiều thí sinh đạt giải rất cao ở các môn thi thuộc nhóm khoa học tự nhiên, chủ yếu là toán và tin học.

Phú Thọ chiếm vị trí dẫn đầu với 5 học sinh lớp 10 đạt giải. Cả 5 giải này đều thuộc về môn tin học, trong đó có 3 học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương và 2 học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Tin học cũng là đội tuyển có tỷ lệ đạt giải 100% của tỉnh này.

Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn tin học tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Xếp sau Phú Thọ là TPHCM và Hải Phòng. Ba học sinh lớp 10 của Hải Phòng cũng là thành viên của đội tuyển tin học Trường THPT chuyên Trần Phú.

Hà Nội có 2 thí sinh lớp 10 giành giải Nhì ở môn toán gồm 1 học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và 1 học sinh trường tư. Đặc biệt, nam sinh lớp 10 trường tư được vào vòng trong tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic toán học quốc tế (IMO), dự kiến diễn ra tháng 3.

Ở khối trường thuộc đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội cùng có 2 thí sinh lớp 10 đạt giải. Đáng chú ý, Bùi Nhật Minh - học sinh lớp 10 Toán của chuyên Sư phạm - đứng thứ 3 toàn quốc môn toán với 34 điểm, thừa 8 điểm để được triệu tập thi chọn đội tuyển IMO.

Các tỉnh thành cũng có 2 thí sinh lớp 10 đạt giải gồm: Bắc Ninh, Thanh Hoá, Ninh Bình, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Việc học sinh ngay từ lớp 10 đã có thể tranh tài và đạt giải tại sân chơi cấp quốc gia vốn dành cho học sinh lớp 12 cho thấy sự vượt trội trong tư duy và bồi dưỡng sớm của các địa phương.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 diễn ra ngày 25-26/12 với 13 môn thi gồm toán, vật lý, hoá học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật. Tổng số thí sinh dự thi là 6.750.

Thí sinh các môn học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 nếu đạt từ 26 điểm toán, 23,25 điểm vật lý, 26,375 điểm hoá học, 25 điểm sinh học và 24,79 điểm tin học.