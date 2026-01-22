Thủ khoa HSG quốc gia môn tiếng Anh kể về nỗi "ám ảnh" khi đi dạy thêm

Chiều 19/1, Đoàn Thái Minh và các học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình (tỉnh Nam Định cũ), tranh thủ giờ ra chơi để tra kết quả. Nhìn thấy số điểm 16,8 và hai chữ “giải nhất” hiện lên, Minh không tin vào mắt mình.

Nam sinh xem đi xem lại số báo danh để tin chắc rằng mình không nhầm lẫn, sau đó mất một vài phút mới ổn định được tâm trạng. Ngay lúc ấy, Minh còn chưa biết mình là thủ khoa toàn quốc.

Đoàn Thái Minh đang học lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình (Ảnh: NVCC).

Minh được tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ. Em hay sang nhà bác, cùng các anh chị họ nghe và xem phim bằng tiếng Anh. Minh xem đây là may mắn lớn khi có điều kiện tiếp xúc với tiếng Anh trong "thời điểm vàng" của não bộ.

“Thú thực, nhiều lúc em tư duy bằng tiếng Việt không nhanh nhạy bằng tiếng Anh”, tân thủ khoa bộc bạch.

Lớp 9, khi giấc mơ đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong lớn dần, Minh đã quyết định chọn theo đuổi môn tiếng Anh - môn học em tự tin nhất.

Lớp 11, Minh thi vượt cấp và giành giải nhì toàn quốc. Tuy chưa đạt thứ hạng cao nhất nhưng Minh cảm thấy khá ổn với năng lực ngoại ngữ của mình. Thế nên, tới lớp 12, thay vì tập trung ôn luyện, Minh dành thời gian đi dạy gia sư. Trước khi thi chọn đội tuyển chính thức, Minh mới quay lại ôn và nhận ra kỹ năng lẫn kiến thức của bản thân đã giảm sút đáng kể.

Giai đoạn sa sút, “giậm chân tại chỗ” đó với một người không quen thất bại như Minh là một nỗi “ám ảnh”.

Minh sở hữu chứng chỉ IELTS 8.5 (Ảnh: NVCC).

Để lấy lại phong độ, khi ấy Minh thường dành tới hơn 15 giờ để học tiếng Anh và chỉ có 4-5 giờ để ngủ. Cường độ học tập nặng và liên tục khiến Minh bị quá tải.

Minh buộc phải thay đổi thời gian biểu, tìm cách chia nhỏ thời gian, dành ra 1-2 tiếng thư giãn và giải trí xen kẽ, đôi khi là một khoảng nghỉ kéo dài cả tuần để tái tạo năng lượng.

Phương pháp này Minh vẫn áp dụng cho các môn học khác, từ đó giúp em tiếp thu hiệu quả hơn và tránh để bản thân rơi vào trạng thái kiệt sức.

Trong quá trình ôn luyện, Minh tập trung cải thiện toàn diện bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Với kỹ năng nghe, Minh thường xem những kênh tiếng Anh khoa học trên Youtube như National Geographic. Đây là cách để Minh tăng khả năng ngôn ngữ, đồng thời cung cấp vốn kiến thức sâu rộng, phục vụ trực tiếp cho ba kỹ năng còn lại.

Để rèn kỹ năng nói, Minh và tất cả các thành viên trong đội tuyển chủ động giao tiếp bằng tiếng Anh bất kể trong giờ học hay khi giải lao. Trong khi đó, kỹ năng đọc và viết cần sự kiên nhẫn, trau dồi hàng ngày và luyện tập rất nhiều. Viết cũng là kỹ năng thử thách nhất với Minh.

Nam sinh tự nhận, thời gian đầu vào đội tuyển quốc gia, em viết kém nhất so với tất cả các thành viên khác. Để cải thiện, Minh viết mỗi ngày ít nhất 1-2 bài, đều đặn và liên tục. Trong quá trình viết, em học cách tự đánh giá về bài viết của mình để tìm ra những điểm cần khắc phục.

Quá trình ôn luyện giúp Minh thấm thía một bài học: “Mọi kỹ năng đều cần thời gian rất dài để hoàn thiện, không nên đặt quá nhiều cảm xúc tiêu cực vào chuyện mình phải thành thạo trong một sớm một chiều”.

Mục tiêu của Minh là trở thành giảng viên trong tương lai (Ảnh: NVCC).

Điều khiến Minh tự hào nhất trong hành trình theo đuổi tiếng Anh là những kiến thức - trải nghiệm hiếm có. Minh cho rằng, thành tích thủ khoa học sinh giỏi quốc gia không chỉ đến từ khả năng ngoại ngữ đặc biệt mà còn là kết quả của trí tò mò với các môn học khác như Toán học, Vật lý, Hội hoạ...

Nam sinh ví von: “Học sinh giỏi quốc gia môn Anh chính là học sinh giỏi của các môn khác cộng lại”. Lý do là, việc học tiếng Anh của Minh thường được dẫn lối từ một niềm yêu thích tự nhiên đối với kiến thức khoa học.

Thầy giáo lãnh đội là người ảnh hưởng tới Minh nhiều nhất trong việc nuôi dưỡng đam mê và nhiệt huyết của em với tiếng Anh. Một lần, thầy nói với Minh rằng: “You are me and more” (tạm dịch: “Em chính là thầy, và còn hơn thế nữa”). Câu nói của thầy đến vào thời điểm trước khi thi chọn đội tuyển quốc gia khiến Minh như được tiếp thêm sức mạnh.

“Với kết quả này, em nghĩ mình đã đạt được mục tiêu lớn nhất là chứng minh niềm tin thầy dành cho em là đúng”, Minh chia sẻ.

Trong tương lai gần, Thái Minh muốn theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, em muốn theo đuổi định hướng nghiên cứu và học tập chuyên sâu. Minh mong ước sẽ trở thành giảng viên, đào tạo một đội ngũ giáo viên có thể dạy các môn học bằng tiếng Anh.

“Em mong muốn đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai ở nước ta. Đó là một mục tiêu rất lớn và dài hạn. Em sẽ làm từng bước để tiến tới giấc mơ đó”, Minh nói.

Mai Duyên