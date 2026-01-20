Thành tích đáng nể của nam sinh lớp 10 đạt giải nhất toán quốc gia

Bùi Nhật Minh, lớp 10 toán 1, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐH) vừa xuất sắc đoạt giải nhất môn toán, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, năm học 2025-2026.

Không chỉ giành giải nhất, Nhật Minh còn đạt điểm số cao thứ 3 kỳ thi. Người dẫn đầu điểm số là “đàn anh” học lớp 12 Nguyễn Lê Nhật Nam, Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

Cô Quách Phạm Thùy Trang, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, Minh là một trong số học sinh tiêu biểu của toàn trường, trong đó ấn tượng đầu tiên là việc em cùng lúc đạt thủ khoa vào hai trường chuyên danh tiếng.

Ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, Nhật Minh xuất sắc đạt tam khoa về mặt điểm số.

Cụ thể, với 34 điểm và mặc dù đang học lớp 10, Nhật Minh chỉ kém thủ khoa Nguyễn Lê Nhật Nam (học lớp 12) với khoảng cách 2,5 điểm (Nhật Nam đạt 36,5 điểm).

Bùi Nhật Minh, lớp 10 toán 1, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Trước đó, ở kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2025, Nhật Minh giật cú đúp khi thủ khoa kép đầu vào hai trường THPT chuyên danh tiếng là Khoa học tự nhiên (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội) và chuyên Sư phạm (thuộc ĐH Sư phạm Hà Nội). Nam sinh gây ấn tượng mạnh khi đạt điểm 10 tuyệt đối môn toán chuyên và có tổng điểm cao kỷ lục.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí thời điểm đó, mẹ Nhật Minh cho hay, tình yêu toán học xuất hiện ở con trai chị từ rất sớm. Khi học tiểu học, mỗi khi được đưa ra nhà sách, cậu bé chỉ chọn mua sách toán.

Trong những năm tháng cấp II, Minh xác định sẽ đi theo con đường toán học nên quyết định thi vào trường chuyên. Từ đây, Minh tập trung học toán, tự đào sâu thêm các vấn đề toán học, bên cạnh việc đi học thêm.

Minh rất hào hứng với việc tham gia các cuộc thi toán trong nước và quốc tế. Em tham gia nhiều cuộc thi toán quốc tế tổ chức trực tuyến và đã đạt được hàng chục giải thưởng. Tham gia các kỳ thi là cách để Minh tự định vị chính mình, biết được mình đã tiến bao xa so với những mục tiêu mà chính em tự đặt ra.

Nhật Minh và mẹ (Ảnh: NVCC).

Thậm chí, cha mẹ Minh đôi lúc còn cảm thấy "sợ" vì con quá say mê học toán, họ lo con sẽ tự tạo cho mình quá nhiều áp lực. Cha mẹ Minh không hề đặt ra bất cứ mục tiêu nào cho con, ngược lại, chính em là người tự đặt ra mục tiêu cho mình, tự sắp xếp thời gian học.

Nhiều lúc, cha mẹ phải động viên con trai giảm bớt thời gian học toán, biết dừng lại khi thấy mệt để có thể tận hưởng niềm vui trong học tập.

Sợ con trai phát triển thiên lệch, cha mẹ đã động viên Minh học chơi đàn piano. Em học rất nhanh, những bài tập người khác luyện trong 2 tuần, em hoàn thành trong 2 ngày, khiến thầy giáo dạy đàn rất bất ngờ.

Thấy học đàn vẫn chưa đủ “làm khó” con, cha mẹ lại động viên Minh nên đi học võ. Có thời điểm em học võ tới 5 buổi một tuần và nhanh chóng lên đai.

Trong mắt thầy cô và bạn bè, Minh còn rất đa tài, em biết chơi những bản nhạc cổ điển trên đàn piano, rất nhiệt tình với các hoạt động tập thể, Minh làm MC rất linh hoạt và dí dỏm.

Nhật Minh (ngoài cùng bên phải) và các bạn học (Ảnh: NVCC).

Cô Lê Thị Phương Thảo - giáo viên chủ nhiệm của Minh xuyên suốt những năm tháng cấp II - nhận xét, tính cách nổi bật của Minh là sự lạc quan, bình tĩnh, chừng mực.

Minh không ganh đua với các bạn khác, luôn tập trung vượt lên chính mình trong hành trình học toán. Nhật Minh có ước mơ trở thành nhà toán học và dự định du học Nhật Bản trong tương lai.