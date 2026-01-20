Bảng xếp hạng đại học khối Sức khỏe 2026: 2 trường vượt qua Y Hà Nội

Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: Nhà trường).

Trong top 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu năm nay, có 11 trường đào tạo chuyên biệt về nhóm ngành Sức khoẻ.

Theo kết quả VNUR năm 2026, Trường Đại học Dược Hà Nội đứng đầu nhóm ngành Sức khỏe với 54,79 điểm, xếp hạng 29 trong tổng số 193 cơ sở giáo dục được đưa vào xếp hạng chính thức.

Đáng chú ý, đây là ngôi trường liên tiếp giữ vững vị trí số 1 nhóm Sức khoẻ kể từ khi Bảng xếp hạng ra đời vào năm 2023 đến nay.

Xếp sau là Trường Đại học Y Dược Cần Thơ với 53,42 điểm, đứng thứ 35 toàn quốc, tăng 14 bậc so với năm 2025. Đây là mức tăng mạnh nhất trong nhóm trường y.

Trong khi đó, Trường Đại học Y Hà Nội đạt 51,26 điểm, xếp thứ 45 toàn quốc, giảm 6 bậc so với năm trước. Điều này gây bất ngờ bởi trong nhiều năm, Y Hà Nội luôn được xem là “đầu tàu” đào tạo nhân lực y tế cả nước.

Theo lịch sử xếp hạng của VNUR, vị trí của Y Hà Nội liên tục thay đổi ở thứ 2 và thứ 3, chưa từng leo lên thứ 1.

Bảng xếp hạng các trường đào tạo chuyên biệt nhóm Sức khoẻ (Nguồn: VNUR).

Phân tích xếp hạng các tiêu chuẩn cho thấy, sự thay đổi thứ hạng không xuất phát từ chất lượng đào tạo thuần túy, mà đến từ cách phân bổ điểm số theo nhiều trụ cột như: Chất lượng được công nhận, dạy học, công bố bài báo khoa học, nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế, chất lượng người học, cơ sở vật chất.

Ở nhóm này, Trường Đại học Dược Hà Nội có điểm số khá đồng đều giữa các tiêu chuẩn, trong đó nổi bật là dạy học (xếp hạng 8), công bố bài báo khoa học và nhiệm vụ khoa học công nghệ, sáng chế (xếp hạng 34).

Trong khi đó, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được đánh giá cao ở tiêu chí dạy học (xếp hạng 11) và công bố bài báo khoa học (xếp hạng 25).

Còn Trường Đại học Y Hà Nội có thứ hạng cao ở chất lượng được công nhận (xếp hạng 20), công bố bài báo khoa học (xếp hạng 15), cơ sở vật chất (xếp hạng 26).

Song, điểm trừ của ngôi trường này được chấm điểm theo tiêu chuẩn của Bảng xếp hạng VNUR là: Dạy học (hạng 118), chất lượng người học (hạng 106). Đây là hai nội dung nắm giữ trọng số khá cao.

Tiêu chuẩn dạy học chiếm 25% trọng số điểm với 2 tiêu chí gồm tỷ lệ sinh viên trên một giảng viên và tỷ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ trên tổng số giảng viên.

Tiêu chuẩn chất lượng người học chiếm 10% trọng số được đánh giá với 2 tiêu chí gồm điểm chuẩn tuyển sinh đầu vào và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Ngoài nhóm dẫn đầu, bảng xếp hạng ngành Sức khỏe năm 2026 cho thấy sự dịch chuyển rõ nét ở nhóm giữa. Trường Đại học Y Dược TPHCM xếp 49 toàn quốc, tăng 6 bậc so với năm 2025. Trường Đại học Y tế công cộng tăng 11 bậc, vươn lên hạng 54. Trường Đại học Y Dược Thái Bình tăng 8 bậc, xếp hạng 72.

Một số trường có thứ hạng giảm nhẹ: Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam giảm 1 bậc, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm 4 bậc, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng giảm 5 bậc.

So với năm ngoái, bảng xếp hạng 2026 không còn góp mặt trong top 100 xếp hạng của Trường Đại học Y khoa Vinh và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Gương mặt mới là Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương xếp thứ 70.

Sự biến động này cho thấy chất lượng đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực Y Dược không còn là "lãnh địa riêng" của các trường đại học lớn ở Hà Nội hay TPHCM.

Các trường chuyên biệt và trường khu vực đang trỗi dậy mạnh mẽ, tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh và thúc đẩy sự phát triển chung của toàn ngành Sức khỏe.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mỗi bảng xếp hạng đều có những tiêu chí và trọng số riêng biệt do nhóm thực hiện xây dựng.

Những kết quả này mang tính chất tham khảo chuyên môn để các cơ sở giáo dục và người học có cái nhìn đa chiều, không phải là bảng xếp hạng chính thức từ phía Nhà nước.

Bảng tóm tắt bộ tiêu chuẩn và tiêu chí xếp hạng đại học VNUR năm 2026 (Nguồn: Nhóm thực hiện).

Trong kỳ xếp hạng năm 2026, có 237 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam được nhóm thực hiện VNUR rà soát dựa trên quá trình xử lý và phân tích dữ liệu thông tin từ nhiều nguồn chính thống và uy tín.

Trên cơ sở đó, 193 cơ sở giáo dục đại học có đầy đủ dữ liệu đã được đưa vào xếp hạng chính thức.

Việc xếp hạng được thực hiện thông qua Bộ tiêu chuẩn và tiêu chí VNUR-2026, gồm 6 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí. VNUR tiếp tục được đăng ký với Tổ chức Chuyên gia Xếp hạng Quốc tế (IREG – International Ranking Experts Group) và là một trong 67 bảng xếp hạng quốc gia trên toàn cầu.