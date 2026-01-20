Hai trường hợp giáo viên hợp đồng được thưởng Tết theo Nghị định 73

Trên cổng thông tin điện tử, Bộ Tài chính giải đáp thắc mắc của giáo viên về việc giáo viên hợp đồng có nằm trong diện được thưởng theo Nghị định 73 hay không.

Theo đó, giáo viên không phải công chức, viên chức, ký hợp đồng làm việc với nhà trường theo Nghị định 111/2022. Trường của giáo viên chỉ được phân bổ 10% tổng quỹ lương của các giáo viên biên chế làm quỹ tiền thưởng và chỉ chia tiền thưởng cho giáo viên biên chế.

Giáo viên đặt câu hỏi trường làm như vậy là đúng hay sai.

Bộ Tài Chính dẫn quy định trong Nghị định 73 và khẳng định hai trường hợp giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng thụ hưởng gồm: giáo viên hợp đồng theo Nghị định 111, giáo viên hợp đồng có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ.

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương, Thái Nguyên (Ảnh: Quyết Thắng).

Nguồn kinh phí chi trả tiền thưởng cho các đối tượng hợp đồng được bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

Bộ Tài chính giải thích thêm, do nội dung giáo viên hỏi liên quan đến việc bố trí dự toán chi từ nguồn ngân sách địa phương cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND, UBND cấp tỉnh nên cần chuyển câu hỏi đến Sở Tài chính tỉnh để được giải đáp cụ thể hơn.

Hiện tại, khảo sát một số trường trên địa bàn Hà Nội, giáo viên các trường THPT chưa có tiền thưởng theo Nghị định 73 do phần lớn thuộc nhóm thí điểm tự chủ.

Giáo viên biên chế các trường tiểu học, THCS đã nhận thưởng với mức trung bình từ 10-13 triệu đồng. Riêng giáo viên hợp đồng không có quỹ thưởng.

Nghị định 73 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 quy định việc trích một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước để hình thành quỹ tiền thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị công lập, căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Chính sách nhằm tạo thêm động lực làm việc, khuyến khích nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, bên cạnh tiền lương và các khoản phụ cấp hiện hành. Việc chi thưởng cụ thể phụ thuộc vào nguồn ngân sách được giao và quyết định của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.