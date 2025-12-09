Nhận "nuôi em" ở Kenya, nhà hảo tâm bị yêu cầu đóng tiền cho năm học cũ

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Vân Anh (30 tuổi) cho biết đã nhận nuôi 1 học sinh ở quốc gia châu Phi Kenya vào tháng 3/2023 theo lời kêu gọi của người sáng lập Hoàng Hoa Trung. Cô quyết định dừng nuôi vào tháng 11/2024 sau khi phát hiện những yếu tố nghi ngờ thiếu minh bạch.

Trước đó, Vân Anh cũng nhận nuôi ba học sinh ở Điện Biên.

Khác với việc nuôi em tại Việt Nam, thông tin duy nhất Vân Anh nhận được về em nuôi tại Kenya chỉ là mấy dòng tên tuổi kèm nghề nghiệp của bố mẹ.

Thông tin mà Vân Anh nhận được về em nuôi tại Kenya (Ảnh chụp màn hình).

“Tôi từng thắc mắc tại sao không có ảnh, phía Nuôi em nói rằng bố mẹ của các em không cho chụp. Lúc đó tôi đang du học tại Pháp, nơi quyền riêng tư được coi trọng, nên tôi hiểu và chấp nhận”, Vân Anh chia sẻ.

Vấn đề phát sinh khi Vân Anh kiểm tra lại giao dịch và thấy bản thân đã chuyển tiền hai lần cách nhau 3 tháng: tháng 3 và tháng 6 năm 2023. Tình nguyện viên của Nuôi em giải thích với cô rằng tiền tháng 3 là cho năm học 2022-2023, còn tiền tháng 6 là cho năm học 2023-2024.

Vân Anh cho rằng điều này vô lý. Bởi khi nhận nuôi em, cô không được thông báo sẽ phải đóng cho cả một năm học cũ.

“Không tổ chức nào có thể thu tiền từ thiện cho một năm đã trôi qua mà không thông báo trước như thế”, Vân Anh bức xúc.

Tuy vậy, tới tháng 3/2024, khi Nuôi em gửi tin nhắn thông báo trường học tại Kenya tăng tiền ăn vì biến động giá lương thực, mức tăng là 250.000 đồng/em, Vân Anh vẫn tiếp tục chuyển khoản.

Vân Anh chuyển khoản thêm phần tiền ăn tăng cho Nuôi em Kenya (Ảnh: NVCC).

Tháng 11/2024, Nuôi em lại nhắn tin đề nghị đóng tiền ăn cho năm học 2024-2025. Lần này, Vân Anh từ chối.

Sự nghi ngờ thiếu minh bạch cũng xảy ra với mã Nuôi em của Vân Anh tại Điện Biên.

Theo đó, vào tháng 10 vừa qua, Vân Anh tra thông tin em nuôi trên hệ thống nhưng hệ thống tạm khoá, không truy cập được.

Đầu tháng 12, Vân Anh tra thông tin một lần nữa thì phát hiện ra một em nuôi đã bị rút khỏi danh sách từ tháng 1 năm nay. Tức trong suốt gần một năm em nuôi không còn trong danh sách, nhà hảo tâm không hề được thông báo về việc này cũng như về khoản tiền dôi dư đã đóng trước đó.

Giải trình với nhà hảo tâm, Nuôi em đổ cho “thay đổi nhân sự” và “lỗi hệ thống”. Vân Anh cho rằng lý do này không chấp nhận được.

“Tại sao em nuôi bị rút khỏi danh sách hỗ trợ từ tháng 1 mà đến tháng 8 vẫn hỏi anh chị nuôi tiền nuôi em tiếp?”, Vân Anh đặt câu hỏi.

Cô cũng cho rằng, nếu tháng 12 không tự tra soát lại thông tin thì có thể sẽ không bao giờ biết được số tiền tồn dư này.

Điều khiến Vân Anh thất vọng là thái độ ứng xử của người sáng lập. Sau 12 tiếng tranh luận, Vân Anh cho biết cô không nhìn thấy sự cầu thị hay thừa nhận sai sót của Nuôi em.

Khi quyết định lên tiếng, Vân Anh khẳng định cô chỉ mong duy nhất một điều là sự minh bạch.

“Những câu trả lời mơ hồ và thái độ đổ lỗi không thể thay thế được một cuộc kiểm tra rõ ràng, công khai đến từ các cơ quan chức năng.

Số tiền nuôi em một năm không lớn với tôi, nhưng đó là tiền mồ hôi công sức của từng người. Điều chúng tôi cần là sự tôn trọng, chứ không phải thái độ kiểu “vắng mợ thì chợ vẫn đông”. Khi đã chọn làm từ thiện, thì trách nhiệm và minh bạch không phải là tùy chọn mà đó là nghĩa vụ”, Vân Anh nêu quan điểm.

(*) Tên nhà hảo tâm đã thay đổi