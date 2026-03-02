Ứng cử viên đại biểu Quốc hội nêu "ba điều phải có, bốn điều phải làm"

Ngày 2/3, tại phường Tuy Hòa (Đắk Lắk), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1.

Tại hội nghị, các cử tri được gặp gỡ, lắng nghe chương trình hành động và những cam kết của các ứng cử viên ĐBQH.

5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Phát biểu với bà con cử tri, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, cho biết bản thân rất vinh dự khi được Trung ương giới thiệu về quê nhà Phú Yên (cũ) nay là tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 1.

"Nhiều năm làm đại biểu dân cử, nhiều năm công tác xa quê, tôi luôn cảm nhận, thấu hiểu tấm lòng, tình cảm sâu nặng, niềm tin yêu, quý mến chân thành của nhân dân, của cử tri quê nhà dành cho tôi. Đây chính là sự khích lệ, động viên to lớn để tôi có thêm động lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ", ông Học chia sẻ.

Theo ông Học, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, ông sẽ cố gắng thực hiện bằng được phương châm "Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm".

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, chia sẻ chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông cho rằng, ba điều cần phải có đó là cán bộ phải có tư cách đạo đức và năng lực thực sự; có bản lĩnh vững vàng và dũng khí đấu tranh; có tinh thần trách nhiệm và tấm lòng thật sự vì dân, vì nước.

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, trình bày về bốn điều cần phải tôn trọng nhân dân, luôn luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, với cử tri; biết, hiểu, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo ông Học, phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; nói phải đi đôi với làm, làm có hiệu quả thực chất, làm được những điều đã nói, đã hứa với nhân dân, với cử tri.

Ông khẳng định nếu được tín nhiệm, sẽ nỗ lực thực hiện bằng được những điều đã cam kết, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Cử tri Lê Triều Dương (trú phường Tuy Hòa) cho biết chương trình hành động của các ứng cử viên đã được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, sát với thực tế. Ông kỳ vọng các ứng viên trúng cử ĐBQH khóa XVI sẽ cụ thể hóa thành những hành động thiết thực, có lợi cho nhân dân.

Cử tri tại Đắk Lắk kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ gần dân, sát dân và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Dương bày tỏ mong muốn các đại biểu trúng cử cần gần dân, sát dân. Qua đó, đại biểu cần thực hiện tốt công tác phản biện xã hội, công tác an sinh xã hội cho nhân dân, nhất là đối với những vùng người dân chịu thiệt hại do thiên tai.

Theo cử tri Lê Tấn Lực (phường Tuy Hòa), ông rất tâm đắc với những phát biểu của đại biểu Nguyễn Thái Học về phương châm "Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm".

"Tôi thực sự mong muốn mỗi ĐBQH trúng cử phải tôn trọng, gần dân, lắng nghe những nguyện vọng mà người dân gửi gắm và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân", ông Lực chia sẻ.

Ông Lực cho rằng nhân dân rất cần những ĐBQH "nói được và phải làm được" và có những việc làm thực sự có hiệu quả.