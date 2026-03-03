Đưa tổng tuyển cử đến xã biên giới ở thành phố lớn nhất nước

Xã biên giới Avương đang hối hả hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với không khí rộn ràng lan tỏa khắp các thôn, khu dân cư.

Những ngày này, từ trung tâm xã đến các tuyến đường liên thôn, xe tuyên truyền lưu động đều đặn lăn bánh, mang theo thông tin thiết thực về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ công dân, thời gian, địa điểm bỏ phiếu cùng các quy định liên quan.

Ô tô, xe máy phục vụ tuyên truyền lưu động tại xã biên giới Avương (Ảnh: UBND xã Avương).

Hệ thống loa phát thanh bằng tiếng phổ thông và tiếng Cơtu giúp nội dung tuyên truyền trở nên gần gũi, dễ hiểu, đặc biệt hiệu quả với địa bàn rộng, dân cư phân tán và trình độ dân trí không đồng đều. Đội ngũ tuyên truyền còn đến từng khu dân cư, điểm tập trung đông người để trực tiếp trao đổi, giải thích, tạo không khí sôi nổi và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cử tri.

Song song với tuyên truyền lưu động, các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình, lồng ghép nội dung bầu cử trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Cán bộ cơ sở hướng dẫn cụ thể quy trình bầu cử, cách ghi phiếu, quyền tự mình đi bầu và nguyên tắc bỏ phiếu.

Ông Alăng Chrum (thôn Aréc) chia sẻ: "Nhờ có xe tuyên truyền và cán bộ đến tận nhà giải thích, bà con hiểu rõ hơn về bầu cử. Ai cũng xác định đây là quyền lợi, trách nhiệm của mình nên sẽ tham gia đầy đủ".

Ông Bhling Quỳnh, Bí thư Chi bộ thôn T’ghêy, khẳng định hình thức tuyên truyền lưu động kết hợp trực tiếp mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp người dân dễ nghe, dễ nhớ và phấn khởi sẵn sàng đi bầu cử.

Cách làm "mưa dầm thấm lâu", lấy người dân làm trung tâm đã giúp thông tin trở nên thiết thực, gắn với đời sống hàng ngày của người dân.

Cờ hoa trang trí trên nhiều tuyến đường phục vụ ngày hội bầu cử (Ảnh: UBND xã Avương).

Cùng với tuyên truyền, công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu cũng được triển khai đồng bộ. Các điểm bỏ phiếu được trang trí cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu; sơ đồ khu vực bỏ phiếu, danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt người ứng cử và các tài liệu phục vụ bầu cử được niêm yết trang trọng, khoa học.

Trước Tết Nguyên đán 2026, xã Avương đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra tại các đơn vị bầu cử, tập trung vào việc niêm yết danh sách cử tri, cơ sở vật chất, công tác trang trí, phương án bảo đảm an ninh trật tự, tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Avương, cho biết toàn xã có gần 3.500 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND xã.

Ủy ban bầu cử xã đã công bố danh sách chính thức 23 người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, với 15 đại biểu được bầu tại 7 đơn vị bầu cử với 16 khu vực bỏ phiếu.

Người dân xã Avương xem niêm yết danh sách cử tri (Ảnh: UBND xã Avương).

Ông Briu Quân nhấn mạnh: "Quan điểm chỉ đạo không đặt nặng thi đua về tiến độ nhanh hay chậm, mà yêu cầu cao nhất là bảo đảm tính chính xác, an toàn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Địa phương chủ động xây dựng phương án dự phòng đối với các khu vực xa trung tâm, đi lại khó khăn, hạn chế sóng thông tin liên lạc. Xã đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử".