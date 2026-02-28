Cử cán bộ ở tỉnh về hỗ trợ công tác bầu cử tại xã, phường

Ngày 28/2, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa tổ chức 4 đoàn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đoàn do ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và các Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, phát biểu chỉ đạo tại đơn vị bầu cử số 2 (Ảnh: Xuân Minh).

Địa phương kiến nghị tỉnh cử cán bộ tổ chức tập huấn

Tại đơn vị bầu cử số 1 (các xã, phường ở phía Bắc sông Cái Nha Trang), đoàn công tác do ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, làm trưởng đoàn đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo các xã, phường về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức bầu cử.

Đa số địa phương cho biết đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, đẩy mạnh tuyên truyền; vận động cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định.

Do đây là lần đầu tổ chức bầu cử theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên một số xã, phường vẫn còn bỡ ngỡ. Vì vậy, các địa phương kiến nghị cơ quan cấp tỉnh cử cán bộ có trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm về hướng dẫn quy trình bỏ phiếu, kiểm phiếu và xử lý tình huống phát sinh.

Trước điểm bỏ phiếu, danh sách cử tri và các ứng cử viên được niêm yết công khai (Ảnh: Trung Thi).

Liên quan đến kiến nghị này, ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, cho biết trong tuần tới Sở sẽ tổ chức tập huấn. Việc tập huấn được triển khai theo cụm bầu cử, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nội dung tập trung vào quy trình bỏ phiếu, kiểm phiếu, xử lý các tình huống phát sinh.

Trong quá trình bầu cử, tỉnh sẽ cử một số đoàn công tác về các xã, phường trung tâm để hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh.

Bà Lê Vinh Liên Trang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa, lưu ý các địa phương cần quan tâm 3 nhóm đối tượng đặc thù.

Đối với ngư dân lao động trên biển, địa phương cần phối hợp cơ quan chức năng vận động chủ tàu sắp xếp lịch khai thác phù hợp, tạo điều kiện để ngư dân tham gia bỏ phiếu.

Với đồng bào dân tộc thiểu số, cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức phù hợp; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản nhằm bảo đảm mọi cử tri được tiếp cận thông tin đầy đủ.

Đối với chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo, cần tăng cường gặp gỡ, trao đổi, vận động, phát huy tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, tham gia bầu cử tích cực, đúng quy định pháp luật.

Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết ngoài một số đơn vị bầu cử sớm vào ngày 8/3, các địa phương còn lại trên cả nước sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 15/3 (từ 7h đến 19h). Vì vậy, từ ngày 1/3 đến 15/3 là thời gian cao điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng tới mục tiêu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định.

Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở đơn vị bầu cử số 1 (Ảnh: Trung Thi).

Ông Trường cũng lưu ý các địa phương đặc biệt quan tâm bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình bầu cử; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo với Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa khi có tình huống phát sinh.

Không lơ là, chủ quan để xảy ra sơ suất trong quá trình tổ chức bầu cử

Tại đơn vị bầu cử số 2 (các địa phương ở phía Nam sông Cái Nha Trang), ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đã kiểm tra tại các tổ bầu cử, điểm bỏ phiếu.

Qua kiểm tra thực tế, ông Nghiêm Xuân Thành lưu ý các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ, chu đáo tất cả các khâu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn phải được thực hiện nghiêm túc, không lơ là, chủ quan để xảy ra sơ suất.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng yêu cầu việc tuyên truyền, trang trí tại các địa điểm bỏ phiếu phải rực rỡ, trang trọng nhưng không phô trương, lãng phí, để cử tri và nhân dân trong tỉnh cảm nhận được không khí bầu cử thực sự là ngày hội lớn của đất nước.

Ông Nghiêm Xuân Thành tiếp tục lưu ý các địa phương triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử; chủ động nắm bắt tư tưởng nhân dân, nhận diện sớm tình huống phát sinh để xử lý kịp thời, hiệu quả.