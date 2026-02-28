94 phường, xã, đặc khu thành phố Đà Nẵng tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Sự kiện được Sở Nội vụ Đà Nẵng tổ chức ngày 28/2 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu chính tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng kết nối đến 94 điểm cầu xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh thời gian đến ngày bầu cử chỉ còn 2 tuần. Đây là giai đoạn cao điểm, quyết định trực tiếp đến chất lượng, an toàn và thành công của cuộc bầu cử.

Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử ngày 28/2 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng).

Do đó, các tổ bầu cử cần tập trung rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, hòm phiếu, con dấu và phương án trang trí, âm thanh, ánh sáng.

“Trong toàn bộ quy trình tổ chức bầu cử, tổ bầu cử giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là lực lượng trực tiếp thực hiện các công việc tại khu vực bỏ phiếu, nơi cử tri trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình”, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng phát biểu.

Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cũng thông tin, hội nghị tập huấn này không chỉ hướng dẫn quy trình, mà là dịp để các cán bộ cấp xã nắm chắc nghiệp vụ, hiểu rõ trách nhiệm cá nhân, xử lý thành thạo các tình huống phát sinh, bảo đảm mọi hoạt động trong ngày bầu cử diễn ra đúng luật, dân chủ, công khai, minh bạch và an toàn tuyệt đối.

Cán bộ 94 xã, phường, đặc khu thành phố Đà Nẵng được tổ chức tập huấn (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng).

Cụ thể, công tác chuẩn bị trước, trong và sau ngày bầu cử, hướng dẫn việc trang trí, bố trí khu vực bỏ phiếu bảo đảm trang trọng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng cũng hướng dẫn công tác kiểm phiếu, tổng hợp, báo cáo số liệu trong và sau ngày bầu cử, bảo đảm chính xác, kịp thời, minh bạch theo quy định.

Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử cũng hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo tiến độ cử tri bỏ phiếu trong ngày bầu cử, nhằm phục vụ công tác bầu. Qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, tổng hợp thông tin, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

“Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thành công của cuộc bầu cử phụ thuộc rất lớn vào tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp chặt chẽ của từng địa phương, từng tổ bầu cử”, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng nhấn mạnh.