Thấy nhà cô chỉ còn vài gói mì, học sinh làm điều khiến giáo viên xúc động

Món quà “cứu đói” vô giá

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm học sinh tiểu học gõ cửa nhà cô giáo, bẽn lẽn tặng 10 gói mì vì sợ cô đói, khiến cư dân mạng vừa cười, vừa thương.

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối tại nhà riêng của cô Nguyễn Minh Lệ Giang (SN 2002), giáo viên Trường Tiểu học Nhân Hoà 1, tỉnh Bắc Ninh.

Hai học sinh mua mì tặng cô vì sợ cô không còn mì để ăn (Ảnh: NVCC).

Vốn có thói quen ghi lại những thước phim kỷ niệm khi học trò sang nhà chơi, cô Giang vô tình bắt trọn được khoảnh khắc bất ngờ khi nghe tiếng gọi cửa của các em. Khi mở cửa, cô giáo trẻ không khỏi ngỡ ngàng khi thấy hai cậu học trò nhỏ mang đến tặng cô 10 gói mì tôm.

Vì thường xuyên sang nhà cô chơi và được cô nấu mì cho ăn, các em để ý thấy trong nhà cô chỉ còn lại vài gói mì nên lo rằng cô giáo không còn gì để ăn.

Học trò thường xuyên tới nhà cô chơi và được cô nấu mì cho ăn (Ảnh: NVCC).

"Thậm chí ngay trên lớp, các em từng hỏi cô một cách rất ngây thơ rằng "liệu cô có chết đói không nếu tụi con cứ qua nhà và ăn hết phần của cô như vậy?". Chính nỗi sợ đáng yêu ấy đã thôi thúc 2 em gom góp tiền để mua mì “tiếp tế” cho cô giáo của mình", cô Giang kể.

Trước tình huống dở khóc dở cười, cô Giang đã đùa vui rằng: “Nhìn cô có giống chết đói không?”, khiến các học sinh đỡ phần ngại ngùng và bối rối.

Với cô Giang, 10 gói mì này là tất cả những gì mà các em có, thể hiện sự quan tâm chân thành nhất mà học trò dành cho cô giáo của mình.

Đằng sau những gói mì của hai thiên thần nhỏ

Nữ giáo viên trẻ trải lòng đằng sau món quà giản dị của các em là cả một triết lý giáo dục đầy nhân văn mà cô luôn theo đuổi.

Trong quá trình giảng dạy, cô Giang luôn tâm niệm rằng việc tạo áp lực không giúp học sinh tiến bộ, thay vào đó, tình cảm và sự tôn trọng mới là chìa khóa của giáo dục.

Chính sự gần gũi và yêu thương mà cô trao đi đã được đền đáp bằng những hành động ấm áp, từ những tin nhắn hỏi thăm của học sinh cũ khi cô ốm cho đến những món quà nhỏ bé như quả bưởi, cái kẹo hay 10 gói mì tôm.

Cô giáo trẻ cũng không quên gửi lời tri ân đến các bậc phụ huynh, những người đã gieo giá trị nhân văn trong tâm hồn con trẻ.

Nữ giáo viên ở Bắc Ninh cho rằng hành động của các em chính là tấm gương phản chiếu sự giáo dục tốt đẹp từ gia đình, nơi các em được dạy cách quan tâm và nghĩ cho người khác từ những điều nhỏ nhất.

Đó là sự phối hợp tuyệt vời giữa gia đình và nhà trường, để nuôi dưỡng những mầm non không chỉ giỏi kiến thức mà còn giàu lòng trắc ẩn.

Cô Giang và các em học sinh tại Trường Tiểu học Nhân Hòa 1 (Ảnh: NVCC).

Về phần món quà đặc biệt này, cô Giang cho biết sẽ tiếp tục dùng nó để nấu cho các con ăn như những bữa tiệc nhỏ thân quen thường ngày.

Đồng thời, cô cũng khéo léo dặn dò học trò không cần mua quà nữa mà hãy dành tiền cho những nhu cầu thiết yếu hơn như đồ ăn sáng hay sách vở.

Sự việc này đối với cô cũng là một bài học, bởi chính những đứa trẻ đã dạy lại cho người lớn về sự tử tế giản dị.

"Dù nghề giáo còn nhiều vất vả và áp lực, nhưng chính ánh mắt lo lắng và sự quan tâm trong sáng của học trò là động lực để tôi chưa bao giờ muốn buông bỏ phấn trắng và bảng đen", cô giáo bày tỏ.

Đối với cô Giang, thành công lớn nhất không phải là đào tạo ra những học sinh xuất sắc nhất, mà là nhìn thấy các em lớn lên thành những người biết yêu thương và sống tử tế.

"Có người hỏi tôi rằng làm giáo viên vất vả vậy có khi nào nản không. Tôi mạnh dạn chia sẻ là có, nhưng chưa bao giờ muốn bỏ. Bởi vì giữa những ngày bình thường nhất, tôi lại nhận được những điều đặc biệt nhất", nữ giáo viên bộc bạch.

Nguyễn Hữu Đạt

