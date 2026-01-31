Học sinh lớp 2 ghi thầy giáo vào "cuốn sổ tử thần" và cách xử lý bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết của một thầy giáo về trải nghiệm "lần đầu được vào sổ tử thần của học sinh" khiến dư luận xôn xao.

Thầy giáo trong bài là anh Nguyễn Hoàng Thái (SN 2002), hiện công tác tại TPHCM. Thầy Thái cho biết bản thân không cảm thấy tổn thương khi đọc mảnh giấy, nhưng điều khiến anh bất ngờ là mức độ nặng nề trong câu chữ, nhất là khi xuất phát từ một học sinh lớp 2.

Tờ giấy với dòng chữ tiêu cực của học sinh lớp 2 viết cho thầy giáo. (Ảnh: NVCC)

Câu chuyện về món đồ chơi nhỏ trong giờ học

Theo anh Nguyễn Hoàng Thái, sự việc xảy ra ở tiết học thứ hai, khi lớp đã ổn định và bước vào phần thực hành. Trong lúc các học sinh làm bài, một em không tập trung, vẫn cầm trên tay hai món đồ chơi.

Anh đã nhắc nhở nhiều lần, yêu cầu em lấy vở ra làm bài và thông báo sẽ thu đồ chơi nếu không hợp tác. Tuy nhiên, học sinh chỉ cầm vở đối phó mà không mở ra.

Khi việc nhắc nhở không còn hiệu quả, anh tiến xuống thu đồ chơi. Ngay sau đó, học sinh phản ứng mạnh, giằng lại, đập bàn, xô ghế. Anh cho biết đã lường trước tình huống này nhưng vẫn bất ngờ trước mức độ gay gắt.

Theo anh, cơn giận không xuất phát từ việc quá gắn bó với món đồ chơi, bởi thứ em cầm chỉ là một bánh xe nhỏ tách ra từ đồ chơi khác. Nguyên nhân chủ yếu là cảm xúc bị ngăn cản đúng lúc em muốn làm theo ý mình.

Sau sự việc, anh không áp dụng hình thức kỷ luật nặng mà để học sinh tự bình tĩnh. Một lúc sau, em viết ra giấy, để bạn khác đọc được rồi báo cho anh. Em nhìn về phía anh như chờ được gọi lên, mang mảnh giấy ấy đến để bày tỏ cảm xúc của mình.

Cuốn sổ tử thần mở ra sự thấu hiểu

Thầy Thái chia sẻ khi mảnh giấy xuất hiện, anh không nhìn nhận đó như một lời thách thức hay đe dọa từ học sinh, mà coi đó là tín hiệu cho thấy đứa trẻ đã sẵn sàng bộc lộ cảm xúc và mong muốn được người lớn thấu hiểu.

Theo anh Thái, mấu chốt nằm ở thời điểm can thiệp. Khi trẻ đang tức giận, lời nói của người lớn có thể không còn tác dụng.

Việc can thiệp thiếu khéo léo có thể phản tác dụng. Vì vậy, anh chọn không xử lý ngay mà cho học sinh thời gian để bình tĩnh lại. Bởi trẻ con thường nguôi giận nhanh nếu người lớn kiên nhẫn.

Sau đó, người thầy mới khéo léo giải thích tình huống và may mắn được học sinh thấu hiểu.

Khi cảm xúc của nam học sinh "hạ nhiệt", anh liền hỏi: “Nếu vậy thì có phải con muốn thầy chết không? Con không quý thầy à?”.

Lúc này, nam học sinh mới ôm chầm và xin lỗi thầy, rồi thỏ thẻ: "Con không muốn thầy chết. Con chỉ tức giận vì bị tịch thu đồ chơi".

Anh cho biết bản thân rất bất ngờ và hạnh phúc khi học sinh biết nhận lỗi và sửa sai. Cách xử lý trên cũng xuất phát từ những quan sát trước đó của anh về cậu học sinh có nhiều biểu hiện khác biệt.

Anh kể ngày đầu nhận lớp, em có vết bầm ở môi và nói do bị phạt, khiến anh thương và chú ý quan tâm nhiều hơn. Anh cho rằng những học sinh như vậy thường gặp khó khăn trong việc diễn đạt cảm xúc và dễ bộc phát lời lẽ cực đoan.

Anh chia sẻ trong những tình huống tương tự, điều quan trọng là người lớn phải giữ được bình tĩnh, tự đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự việc để chọn hướng xử lý phù hợp, thay vì lập tức đẩy tình huống đi quá xa bằng các hình thức trách phạt.

"Tâm lý trẻ ở lứa tuổi tiểu học rất đơn thuần, chưa đủ khả năng phân tích đúng sai một cách đầy đủ, nên cần được giải thích nhẹ nhàng. Quan trọng nhất là đặt mình vào vị trí của học sinh để lựa chọn cách ứng xử phù hợp, tránh gây tổn thương cho các em", thầy Thái bộc bạch.

Nguyễn Hữu Đạt