Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành trường nội trú hiện đại nhất vùng biên

Sáng 31/1, tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn đã diễn ra trang trọng trong niềm vui mừng của người dân địa phương.

Đây là ngôi trường đầu tiên hoàn thành trong chiến dịch xây dựng 248 trường học cho các xã biên giới theo Thông báo số 81-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ.

Tới dự sự kiện có Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Gần 1.000 học sinh Trường Si Pa Phìn mang cờ hoa chào đón lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới chung vui với học sinh, giáo viên nhà trường.

Sự kiện này đánh dấu việc đưa vào sử dụng ngôi trường nội trú liên cấp có quy mô và tiêu chuẩn đầu tư cao nhất từ trước tới nay tại khu vực biên giới, mở ra điều kiện học tập mới cho học sinh vùng cao Điện Biên.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Điện Biên; sự hỗ trợ nghĩa tình của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành và sự đồng hành tích cực của doanh nghiệp đã tập trung nguồn lực, trí tuệ với tất cả trách nhiệm cao nhất để hoàn thành ngôi trường đặc biệt này.

Tổng Bí thư cũng biểu dương lực lượng vũ trang đã tham gia xây dựng công trình trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa bàn hiểm trở, những doanh nghiệp và người dân đã hiến đất, hiến công, chung tay góp sức làm nên ngôi trường.

Tổng Bí thư đánh giá công trình trường học khang trang, đồng bộ, chất lượng, an toàn và đầy đủ công năng được hoàn thành trong thời gian rất ngắn này là minh chứng sinh động cho tinh thần “nói đi đôi với làm, đã làm là làm đến nơi đến chốn”.

Cũng tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm chính thức phát động triển khai đồng loạt 148 trường nội trú liên cấp còn lại trong tổng số 248 trường tại 248 xã biên giới đất liền, quyết tâm hoàn thành đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu đề ra. Chậm nhất đầu năm học 2027-2028, dịp khai giảng năm học mới, toàn bộ 247 trường đều phải hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Tổng Bí thư yêu cầu các địa phương chuẩn bị mặt bằng sạch, hạ tầng thiết yếu, điều kiện tổ chức thực hiện tại chỗ đảm bảo an toàn. Trách nhiệm thuộc về Tỉnh uỷ, UBND của 18 tỉnh biên giới.

Nhắn nhủ tới thầy và trò Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn, Tổng bí Thư Tô Lâm nói: “Từ hôm nay ngôi trường này sẽ là mái nhà thứ hai của các cháu. Tôi mong các cháu trân trọng điều kiện học tập đã có, chăm ngoan, nỗ lực học tập rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng ước mơ hoài bão, sau này góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Tôi mong các thầy cô tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, coi học sinh như con em của mình để ngôi trường này thực sự là nơi ươm mầm trí thức, nuôi dưỡng nhân cách, chắp cánh tương lai cho các thế hệ học sinh nơi biên cương tổ quốc”.

Sau lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan ngôi trường kiểu mẫu, điển hình của vùng biên giới và thực hiện nghi thức trồng cây ở khuôn viên trường.

Dự kiến, mô hình trường phổ thông nội trú sẽ được nghiên cứu mở rộng để các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển, đảm bảo công bằng trong phát triển giáo dục trên phạm vi toàn quốc.

Đại diện phòng Văn hoá - Xã hội xã Si Pa Phìn cho biết, 90% học sinh tại địa phương là người dân tộc thiểu số, đông nhất là người Thái và người H’mông. Dự kiến số học sinh nội trú ở trường sẽ vào khoảng 700 em.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chủ tịch Sun Group Vùng miền Bắc, chia sẻ: “Với chúng tôi, khánh thành ngôi trường chỉ là sự khởi đầu của một hành trình bền bỉ vì cộng đồng. Chúng tôi không rời đi sau khi bàn giao, mà sẽ tiếp tục đồng hành cùng thầy và trò trường Si Pa Phìn trong "sự nghiệp trồng người".

Chúng tôi đã kí cam kết bảo trợ với nhà trường, hỗ trợ toàn diện từ cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập hiện đại đến các chương trình khuyến học và nâng cao chất lượng dạy học. Từ đó góp phần thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và thành thị, đảm bảo học sinh vùng biên giới cũng có cơ hội phát triển toàn diện”.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn được xem là mô hình trường học kiểu mẫu của khu vực biên giới, góp phần hiện thực hóa chủ trương đầu tư giáo dục vùng khó khăn, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ giáo dục giữa miền núi và đô thị, đồng thời giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ - “đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất, với rừng, với đường biên cột mốc” như lời Tổng Bí thư Tô Lâm nói.