Nam sinh hướng nội và hành trình giành tổng học bổng hơn 15 tỷ đồng của Mỹ

Thần tượng tỷ phú Jensen Huang, chọn ngành cơ khí để đón sóng AI vật lý

Nam sinh Nguyễn Thành Long lựa chọn theo học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí tại Đại học Alabama (Mỹ) với mức học bổng toàn phần trị giá gần 160.000 đô la (tương đương 4,2 tỷ đồng).

Long trúng tuyển 8 trường đại học tại Mỹ, với các mức học bổng từ 60% đến 100%, tổng giá trị các học bổng dành cho Long lên tới hơn 15 tỷ đồng. Cụ thể, các trường đại học mà Long trúng tuyển gồm Đại học Alabama, Đại học Nam Florida, Đại học bang Iowa, Đại học bang Michigan, Đại học Texas at Dallas, Viện Công nghệ New Jersey, Đại học bang Arizona và Đại học Texas A&M.

Định hướng chọn trường và chọn ngành học của Long và gia đình là không quá quan tâm tới thứ hạng của trường. Thay vào đó, nam sinh và gia đình tập trung vào các trường có thế mạnh về chuyên ngành kỹ thuật, nằm trong top 100-200 trường đại học chất lượng hàng đầu của Mỹ, đồng thời các trường này có chính sách dành nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế.

Sau quá trình cân nhắc, em lựa chọn theo học chuyên ngành cơ khí kỹ thuật của Đại học Alabama. Theo Long, chuyên ngành này sẽ giúp em tận dụng được hết khả năng của một học sinh chuyên lý, cũng như niềm yêu thích vật lý và toán học của em từ những năm học cấp II.

Trước đó, khi theo dõi tin tức về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), Long được biết rằng thế giới sắp bước vào giai đoạn thứ 4 của AI, đó là "AI vật lý". Khi ấy, AI không chỉ xử lý dữ liệu trừu tượng, mà bắt đầu nắm vững các quy luật vật lý cơ bản trong đời sống như lực ma sát, quán tính, nguyên nhân - hệ quả...

“AI vật lý” sẽ được tích hợp vào những thực thể vật lý, cụ thể là các robot, để đáp ứng các nhu cầu đa dạng, giúp giải bài toán thiếu hụt lao động trên toàn cầu. Đây cũng là những dự báo mà thần tượng của em - tỷ phú Jensen Huang, nhà sáng lập tập đoàn Nvidia - đưa ra trong thời gian gần đây.

Thành Long bên các bạn học ở khối chuyên lý (Ảnh: NVCC).

Từ học sinh “điểm sàn” đến trưởng khối chuyên lý

Khi mới vào học tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Long tự nhận bản thân có nhiều sự tự ti bởi mức điểm đầu vào của em chỉ ở mức vừa đủ đỗ vào chuyên lý. Điều này khiến em lo lắng rằng bản thân sẽ thua kém nhiều bạn học về năng lực học tập.

Tâm lý e ngại đã khiến Long sống khép kín đầu năm lớp 10. Cuối năm lớp 10, Long quen với một nam sinh khóa trên và được người anh động viên thử sức với nhiều hoạt động ngoại khóa bởi "nếu em không thử, em sẽ không bao giờ biết mình có thể làm được những gì".

Sau đó, phong trào hoạt động ngoại khóa sôi nổi của trường, cũng như sự thân thiện của các bạn học trong khối chuyên lý, đã khiến Long dần thay đổi bản thân. Em muốn bước ra khỏi vùng an toàn, muốn thử nghiệm nhiều điều mới mẻ, gia tăng trải nghiệm để hiểu được chính mình.

Long đã thay đổi để thực sự hòa mình vào các hoạt động, sau cùng, em đã tự tin hơn. Năm lớp 11, Long được bầu làm trưởng khối chuyên Lý, góp phần giúp khối đạt được những thành tích ấn tượng trong hoạt động tập thể của nhà trường.

Cũng trong năm lớp 11, sau khi đạt huy chương bạc vòng quốc gia, Long quyết định sang Indonesia tham dự cuộc thi Olympic toán và khoa học châu Á (ASMOPSS) như một cách để gia tăng trải nghiệm cho bản thân.

Dù không đoạt giải, nhưng trải nghiệm quan trọng này khiến em có mong muốn đi du học. Lúc này, Long quyết định gấp rút chuẩn bị hồ sơ du học dù thời gian ước tính chỉ còn khoảng nửa năm.

Thành Long bên mẹ (ảnh trái) và cô giáo chủ nhiệm (ảnh phải) (Ảnh: NVCC).

Tận dụng ChatGPT làm trợ lý học tập

Em quyết định bắt đầu từ bài thi SAT, đây là bài thi chuẩn hóa được sử dụng để đánh giá sự sẵn sàng cho việc học đại học của học sinh, đặc biệt là ở các trường đại học tại Mỹ. Long đã chuẩn bị cho bài thi SAT bằng cách tự học qua tài liệu, tham gia lớp học thêm tại trung tâm, luyện đề trên website... Em ưu tiên việc tự học đều đặn mỗi ngày. Sau cùng, em đạt mức điểm SAT 1490/1600.

Khi đã xác định được phương pháp ôn luyện hiệu quả cho bài thi SAT, Long thấy việc tự học để chuẩn bị cho bài thi IELTS cũng trở nên đơn giản hơn. Lúc này, em tự tin tự học thông qua tài liệu, tự luyện đề trên mạng. Em nghe nhiều, đọc nhiều để gia tăng vốn từ và khả năng phản xạ ngôn ngữ.

Long thường dùng Chat GPT để để tự chấm, tự sửa các bài viết của bản thân. Ở bài thi IELTS, Long đạt mức điểm 7.0. Em quyết định dừng lại với mức điểm này, không ôn thi tiếp, để dành thời gian chuẩn bị các hoạt động khác.

Đối với việc học trên lớp, em tích cực học tập để cải thiện điểm trung bình lên mức 9,6/10. Để cải thiện điểm học tập ở trường, Long quyết tâm đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, điều này đòi hỏi khả năng tập trung trong quá trình học và khả năng làm bài thi tốt.

Em tập trung học ngay trên lớp, làm sao để học đến đâu, nắm chắc kiến thức đến đấy. Khi ôn lại kiến thức chuẩn bị cho bài kiểm tra, mọi việc sẽ diễn ra đơn giản hơn nhiều.

Đối với các hoạt động ngoại khóa nhằm gia tăng sức nặng cho hồ sơ, Long vốn đã tích cực tham gia nhiều hoạt động từ trước, nên em không thiếu những điều thú vị để tự giới thiệu về bản thân.

Trong bài luận nộp cho các trường, Long viết về sự lột xác của mình, từ một thiếu niên nhút nhát, tự ti, khép kín, em dần trở nên tự tin, chủ động tham gia vào các hoạt động tập thể của lớp và của trường.

Long cho biết, trong tương lai, em muốn bản thân trở nên tự tin hơn nữa, biết cách ghi nhận, trân trọng những nỗ lực của bản thân, giảm bớt việc tự tạo áp lực tâm lý đối với chính mình.

Cô Phạm Vũ Bích Hằng là giáo viên dạy môn vật lý, cô đã làm công tác chủ nhiệm tại lớp của Long trong suốt 3 năm cấp III. Cô Hằng nhớ lại những ngày đầu vào lớp 10, Long khá rụt rè và nhút nhát so với các bạn trong lớp. Nhưng sau đó, em dần hòa đồng cùng tập thể lớp và khối chuyên Lý qua nhiều sự kiện ngoại khóa của trường.

Long bộc lộ sự hết mình vì tập thể, em có năng lực lãnh đạo tốt. Bên cạnh đó, Long cũng rất nỗ lực trong học tập, đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và có thứ hạng đáng nể trong lớp.

Hành trình của Long trong những năm tháng cấp III được cô Hằng đánh giá là hành trình của khát khao chinh phục thử thách, không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân. Điều khiến cô Hằng ấn tượng đặc biệt ở Long là sự khiêm tốn, khả năng thấu hiểu và sự tinh tế trong cách bày tỏ với bạn bè và thầy cô.

Đại học Alabama - nơi Thành Long sẽ theo học cử nhân chuyên ngành kỹ thuật cơ khí (Ảnh: UA).

Giữ vững tâm lý bằng... trà đá vỉa hè

Long chia sẻ rằng em là người có tâm lý khá vững vàng, dù gặp phải vấn đề gì trong học tập và cuộc sống, em cũng có thể tự động viên bản thân từ từ tìm cách vượt qua. Thói quen của em là ngồi uống trà đá vỉa hè mỗi khi cảm thấy tâm trạng không tốt. Việc ngồi yên quan sát đường phố và dòng người qua lại giúp em cảm thấy nhẹ nhõm để rồi bình tĩnh xử lý vấn đề.

Long không thích chia sẻ nhiều, khi gặp phải khó khăn, em thích tự ngồi suy ngẫm vấn đề mình gặp phải để tính toán cách giải quyết.

Cách để Long giảm căng thẳng là ngồi uống trà đá vỉa hè (Ảnh: NVCC).

Long tự đặt ra các mốc thời gian và danh sách những việc cần phải làm để giải quyết vấn đề. Em chia nhỏ các đầu việc và đề ra thứ tự ưu tiên thực hiện.

Việc lập ra được những kế hoạch hành động hợp lý là bí quyết để Long giảm áp lực căng thẳng trong học tập và cuộc sống.

Long thấy các trường đại học ở Mỹ khi trao học bổng cho ứng viên đều quan tâm tới những trải nghiệm đa dạng của ứng viên.

Từ các trải nghiệm này, ứng viên sẽ có hồ sơ "nặng ký" hơn và có những bài luận để giúp hội đồng tuyển sinh thấy được những điểm mạnh của mình.

Đối với những bạn học sinh đang tìm cách hiểu bản thân, Long cho rằng chúng ta chỉ có thể hiểu mình thông qua trải nghiệm.

Chẳng hạn, việc chúng ta thấy bản thân đam mê, hứng thú với điều gì cũng giúp chúng ta hiểu hơn về năng lực, tính cách của mình.

Các trường đại học của Mỹ rất quan tâm tới điều này, họ tin rằng thú vui, sở thích nói lên nhiều thông tin quan trọng ở một ứng viên. Đối với những bạn cũng đang chinh phục học bổng du học, Long khuyên các bạn nên dành thời gian suy nghĩ về thú vui của mình để tìm thấy ý nghĩa và mục tiêu từ đó.

Về cơ bản, hành trình trưởng thành là hành trình của trải nghiệm, càng dám thử nghiệm, chúng ta sẽ càng hiểu về khả năng của mình và tự thấy bất ngờ về bản thân.

Long tin rằng trên hành trình trưởng thành, có rất nhiều yếu tố tiềm ẩn đang chờ chúng ta khai phá. Lời khuyên của Long dành cho các “đàn em” có mong muốn du học bằng học bổng là: Hãy cứ mạnh dạn thử nghiệm, chúng ta sẽ hiểu được mình và trưởng thành từ đó.

Long tự thấy em cũng đang trên hành trình tìm hiểu bản thân, em tin mình còn có những khả năng chưa được khai thác hết. Trong tương lai, em sẽ trải nghiệm nhiều hơn nữa, để hiểu thêm về chính mình.