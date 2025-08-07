Bí thư Hải Phòng: Cây vải sẽ là trụ cột phát triển của Thanh Hà

Sáng 6/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Hà (Hải Phòng), nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo của ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh vị thế đặc biệt của Thanh Hà, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, sở hữu tiềm năng lớn phát triển nông nghiệp sinh thái, trong đó cây vải tổ không chỉ là sản vật đặc trưng mà còn là giá trị văn hoá, lịch sử, niềm tự hào và thương hiệu của địa phương.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: Đàm Thanh).

Theo Bí thư Thành ủy, với điều kiện tự nhiên thuận lợi, thổ nhưỡng phù hợp và bản sắc riêng, Thanh Hà có thể hình thành vùng nông nghiệp sinh thái kiểu mẫu gắn với du lịch trải nghiệm. Thành phố đã xác định rõ: xã Thanh Hà là vùng trọng điểm trong chiến lược phát triển nông nghiệp sinh thái, với cây vải tổ là trụ cột chính.

Để hiện thực hóa định hướng này, ông Lê Tiến Châu đề nghị địa phương đẩy mạnh quy hoạch phát triển nông nghiệp sinh thái, mở rộng diện tích cây vải theo tiêu chuẩn chất lượng cao, có truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng.

Bên cạnh đó, xã Thanh Hà cần từng bước phát triển mô hình du lịch gắn với nông nghiệp, khuyến khích người dân đầu tư farmstay, homestay sử dụng chính nông sản bản địa để tạo sức hút cho du khách.

Xã Thanh Hà cũng được yêu cầu sớm hoàn thiện, tích hợp các loại quy hoạch đảm bảo đồng bộ, kết nối liên vùng và có tầm nhìn dài hạn. Việc đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông, viễn thông, hạ tầng số cần được ưu tiên, nhất là các tuyến đường liên xã, khu vực du lịch sinh thái trọng điểm.

Đồng thời, các thiết chế như trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa - thể thao cũng cần được xã nâng cấp hiện đại, đồng bộ với định hướng phát triển mới.

Quang cảnh đại hội (Ảnh: Đàm Thanh).

Về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và tư duy đổi mới, đặc biệt là cán bộ trẻ làm chủ công nghệ, đủ bản lĩnh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và quản trị địa phương hiện đại. Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá mới phải là trung tâm đoàn kết, dẫn dắt và truyền cảm hứng phát triển trong hệ thống chính trị cơ sở.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý cấp ủy khoá mới cần nhanh chóng cụ thể hoá nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động rõ ràng theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Đồng thời, xã phải khẩn trương khắc phục các bất cập trong quá trình vận hành mô hình chính quyền hai cấp; sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức đúng chuyên môn, tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Hà đã đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế phát triển toàn diện, thu nhập bình quân đầu người tăng 1,5 lần. Nông nghiệp - thế mạnh của địa phương - chuyển hướng sang sản xuất hàng hoá gắn với du lịch trải nghiệm, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đại hội xác định mục tiêu đến năm 2030, xã Thanh Hà cơ bản đạt tiêu chí phường. Địa phương phấn đấu tăng trưởng giá trị sản phẩm trên địa bàn trung bình 12% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 9,5%/năm; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản đạt 275 triệu đồng.

Trong đó, tại xã Thanh Hà đất trồng trọt đạt 250 triệu/ha, đất nuôi trồng thủy sản đạt 300 triệu đồng/ha. Xã cũng đặt mục tiêu thu hút 25.000-30.000 lượt khách du lịch mỗi năm.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Hà phát biểu tại đại hội (Ảnh: Đàm Thanh).

Tại Đại hội, Thành ủy Hải Phòng đã công bố quyết định chỉ định nhân sự chủ chốt Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Hà gồm 24 người; Ban Thường vụ có 10 người. Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Thành ủy viên, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Hà nhiệm kỳ 2025-2030.