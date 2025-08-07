Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2025

Trưa 7/8, tỉnh Tây Ninh bế mạc kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, sau hơn một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, cho biết, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Theo ông Hùng, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, phân tích và thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, cùng kết quả hoạt động của các ngành thuộc khối tư pháp trong 7 tháng đầu năm 2025.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Qua đó, HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, HĐND tỉnh biểu dương tinh thần đồng hành, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đã có nhiều đóng góp quan trọng vào những kết quả tích cực của tỉnh trong thời gian qua.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu cùng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, có tính khả thi cao để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2025. Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9-9,5% và phấn đấu tăng trưởng trên hai con số, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển 2026-2030.

Ông Mai Văn Linh, Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh, dự kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trên cơ sở xem xét các quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 14 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, tài chính - ngân sách và các chế độ, chính sách; trong đó có nội dung quy định việc áp dụng các nghị quyết quy phạm pháp luật.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu, đồng thuận và cùng tham gia thực hiện chủ trương của Trung ương và địa phương, góp phần đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, tại cuộc họp HĐND tỉnh sáng 7/8 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Những tháng còn lại của năm 2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh nhận định địa phương sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song cũng mở ra không ít cơ hội và tiềm năng phát triển mới.

Trước tình hình đó, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và cử tri trong toàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp đề ra; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2025.