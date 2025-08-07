TPHCM lập Ban An toàn giao thông cấp xã

Chủ tịch UBND TPHCM vừa có văn bản giao Sở Xây dựng (cơ quan thường trực Ban ATGT TPHCM) phối hợp với các đơn vị khẩn trương tham mưu kiện toàn Ban ATGT TPHCM theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong bối cảnh không còn Ban ATGT cấp huyện, lãnh đạo thành phố giao UBND các phường, xã và đặc khu (gọi chung là UBND cấp xã) khẩn trương thành lập Ban ATGT cấp xã.

(Ảnh minh họa: Hải Long).

Chủ tịch UBND cấp xã sẽ quyết định thành phần Ủy viên Ban ATGT cấp xã, quy định cơ quan thường trực và ban hành quy chế hoạt động phù hợp với tình hình trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn UBND cấp xã về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, cơ cấu tổ chức của Ban ATGT cấp xã, không để gián đoạn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Sở Xây dựng TPHCM có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn UBND cấp xã trong quá trình thành lập Ban ATGT cấp xã và các vấn đề khác có liên quan nhằm đảm bảo sớm đưa vào hoạt động.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành quy định tạm thời chức năng, cơ cấu tổ chức của Ban ATGT cấp xã, bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban An toàn giao thông cấp huyện trước đây.

UBND các xã, phường trên địa bàn phải khẩn trương tổ chức tạm thời Ban ATGT cấp xã; không để gián đoạn chức năng, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.