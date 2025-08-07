Thanh niên “bênh” chó, đánh bảo vệ ở TPHCM được trả tự do

Ngày 7/8, TAND khu vực 1 (TPHCM) mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Tưởng Chí Huy (26 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Cố ý gây thương tích. Tưởng Chí Huy là người đánh bảo vệ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ sau khi hai bên tranh cãi, xô xát nhẹ liên quan chuyện dắt chó ở khu vực này.

Tại phiên xét xử, ông N.X.C. (bị hại, nhân viên bảo vệ) trình bày đã có đơn rút lại yêu cầu khởi tố hình sự đối với bị cáo Huy.

Tưởng Chí Huy được trả tự do tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Ông C. cho biết, trước phiên xét xử, gia đình bị cáo cùng luật sư đã đến nhà ông để xin lỗi, bày tỏ sự ăn năn hối cải và bồi thường thiệt hại. Sau khi suy nghĩ, bị hại đồng ý ký đơn rút lại yêu cầu khởi tố.

Bị cáo Tưởng Chí Huy bày tỏ sự ăn năn hối cải về hành vi của mình và cho biết, sự việc xảy ra do bị cáo bức xúc, không kìm được sự nóng giận nên gây thương tích cho bị hại, khiến bị hại mất việc làm.

Gia đình của bị cáo đã bồi thường cho bị hại tiền thuốc men, tổn thất sức khoẻ, tinh thần... tổng cộng 100 triệu đồng.

Sau khi hội ý, HĐXX đã công bố quyết định đình chỉ vụ án hình sự đối với bị cáo Tưởng Chí Huy. Đồng thời, HĐXX tuyên trả tự do ngay cho Huy nếu bị cáo không phạm vào tội khác.

Theo hồ sơ, Trung tâm Quản lý phố đi bộ và công viên trên địa bàn quận 1 ký hợp đồng với công ty S. để quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên công viên, mảng xanh và cây xanh, trong đó có phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Nhân viên bảo vệ của công ty có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự, hướng dẫn, nhắc nhở khi người dân, du khách đến tham quan, vui chơi và tổ chức việc tuân thủ thực hiện nội quy ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Sáng 27/2, Tưởng Chí Huy cùng chị Paris Elise L. (bạn của Huy, quốc tịch Mỹ) đến phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi. Lúc này, ông C. (nhân viên bảo vệ của công ty S.) đang trong ca trực, đã nhắc nhở khi Huy để xe máy dưới lòng đường. Huy sau đó đưa xe đi gửi, còn chị L. ở lại đợi.

Lúc Huy quay lại, thấy bạn gái thả con chó chạy quanh chỗ ngồi. Khi con chó chạy cách xa cả hai khoảng 3m thì bị can thấy ông C. từ xa chạy đến dùng gậy nhựa đuổi đánh con chó.

Thấy vậy, Huy và chị L. đến tranh cãi, ông C. nói không được để chó chạy trên phố đi bộ, đã có bảng cấm. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, Huy đánh liên tiếp vào đầu, mặt ông C. Lúc này, mọi người xung quanh can ngăn nên bị can và bạn gái bỏ đi.

Ông C. liền lấy thanh sắt ở bồn cây rồi đi về phía Huy và L.. Huy giật được thanh sắt từ tay bị hại, rồi đánh 2 cái vào vai, đầu khiến nạn nhân té xuống đường.

Ông C. được đưa vào bệnh viện cấp cứu, điều trị, với thương tích 4% và có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Huy.