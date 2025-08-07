Lập 4 đoàn thanh tra 6 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu vi phạm

Ngày 7/8, Thanh tra Đà Nẵng cho biết bà Trần Thị Kim Hoa, Chánh Thanh tra thành phố, đã ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có dấu hiệu vi phạm, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Theo đó, Thanh tra Đà Nẵng thành lập 4 đoàn thanh tra theo từng nhóm dự án.

Dự án Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng, 1 trong 6 dự án bị thanh tra (Ảnh: Bình An).

Đoàn thanh tra số 1 thực hiện thanh tra dự án đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường đã thi công đến khu Phước Lý 6) và dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phước Lý 2, do Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 2 thanh tra dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài và dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hòa Liên 5, do Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng - Miền Trung làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 3 thanh tra dự án Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng, giai đoạn 2 do Công ty TNHH Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 4 thanh tra dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam (cũ), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Theo Thanh tra Đà Nẵng, mục đích thanh tra nhằm đánh giá toàn diện các nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm triển khai tại các dự án lớn trên địa bàn, từ đó phát hiện những bất cập trong chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

Đồng thời, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và kiến nghị xử lý nếu có vi phạm, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị bền vững.

“Việc triển khai cuộc thanh tra chuyên đề lần này không chỉ góp phần minh bạch hóa quá trình đầu tư công, mà còn là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực phát triển đô thị”, thông báo từ Thanh tra Đà Nẵng nêu rõ.