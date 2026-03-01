Khi nào miễn học phí môn Giáo dục quốc phòng và an ninh?

Sinh viên tại TPHCM học Giáo dục quốc phòng và an ninh (Ảnh: GDU).

Mới đây, bà Đỗ Thanh Nhi (TPHCM) đã gửi thắc mắc đến cơ quan chức năng về việc triển khai Nghị quyết số 248/2025/QH15 miễn học phí môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN). Cụ thể, bà Nhi muốn làm rõ chính sách này áp dụng cho toàn bộ cơ sở giáo dục hay chỉ khối các trường thuộc Bộ GD&ĐT.

Bên cạnh đó, vấn đề hoàn trả học phí cho sinh viên đã đóng trước thời điểm 1/1/2026 cũng được đặt ra khi một số trường đại học tại TPHCM vẫn thông báo thu học phí học kỳ 2.

Trả lời vấn đề này, Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng) cho biết tại Điều 3 Nghị quyết số 248/2025/QH15 đã quy định rõ: Nhà nước bảo đảm nguồn lực để miễn học phí và giáo trình môn GDQP&AN tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục Đại học, phạm vi áp dụng của chính sách này bao gồm: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học nghề) và cơ sở giáo dục đại học (các trường đại học, học viện, đại học đa ngành, đại học quốc gia và đại học vùng).

Tại Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13, quy định: Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa.

Học sinh trải nghiệm "đời sống quân nhân" tại Trung đoàn Gia Định (Ảnh: TĐGĐ).

Từ các nội dung nêu trên, Cục Dân quân tự vệ trả lời câu hỏi của bà Đỗ Thanh Nhi như sau: Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ nguồn lực để thực hiện chính sách miễn học phí và giáo trình môn học GDQP&AN cho học viên, sinh viên do Nhà nước bảo đảm, áp dụng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học đang thực hiện chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên theo quy định pháp luật.

Đây là một chính sách đặc thù, mới được Quốc hội thông qua, áp dụng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học nghề); cơ sở giáo dục đại học (trường đại học, trường đại học có tên gọi là học viện; đại học đào tạo đa ngành; đại học quốc gia, đại học vùng).

Tuy nhiên để thực hiện chính sách còn phụ thuộc theo lộ trình do Chính phủ quy định, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành.

Về quy trình triển khai thực hiện một chính sách cụ thể sau khi Nghị quyết của Quốc hội được thông qua, thường được triển khai theo các bước: (1) Ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành (Chính phủ xây dựng và ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành, chương trình, kế hoạch hành động triển khai; các bộ, ngành liên quan ban hành Thông tư hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ cụ thể); (2) Xây dựng kế hoạch triển khai; (3) Bố trí nguồn lực; (4) Tổ chức thực hiện; (5) Kiểm tra, giám sát và thanh tra;(6) Báo cáo và đánh giá kết quả.

Do đó khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định, các bộ ngành liên quan chưa ban hành thông tư, hướng dẫn về lộ trình triển khai thực hiện miễn học phí và giáo trình môn học GDQP&AN theo Nghị quyết của Quốc hội.

Vì vậy, không có căn cứ để xác định có hay không có, việc hoàn trả lại khoản tiền học phí mà học sinh, sinh viên đã đóng thực hiện môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trước khi chính sách miễn có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Đối với phản ánh về việc một trường đại học tại TPHCM thu học phí môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh học kỳ 2 là phù hợp.