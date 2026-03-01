Ngành giáo dục lên tiếng vụ 2 nữ sinh lớp 8 lấy chồng

Ngày 1/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin về việc 2 nữ sinh lớp 8 tại xã Na Loi lấy chồng theo tập tục.

“Sau khi nhận được thông tin, Sở đã chỉ đạo nhà trường khẩn trương báo cáo. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ có định hướng chỉ đạo phù hợp”, ông Hoàn thông tin.

Giấy mời được cho là của một trong 2 học sinh tổ chức lễ vu quy khi chưa đủ tuổi kết hôn (Ảnh: N. Anh).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, tình trạng tảo hôn gắn với tục “bắt vợ” vẫn còn xảy ra tại một số địa phương miền núi phía Tây của tỉnh này. Thực tế này từng khiến một số học sinh THCS, THPT bỏ học giữa chừng để lập gia đình, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền học tập và tương lai của các em.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết những năm gần đây, ngành giáo dục đã phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, từng bước ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong học sinh. Hiện tượng này giờ đây chỉ còn mang tính cá biệt.

“Sau sự việc này, ngành giáo dục sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động học sinh và người dân, hướng tới mục tiêu chấm dứt tình trạng tảo hôn trong lứa tuổi học sinh”, ông Hoàn nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, thời gian qua ngành đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt tại khu vực miền núi.

Tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở vùng cao từng bước được cải thiện; công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm được chú trọng, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục miền núi với vùng đồng bằng, đô thị, nâng cao đời sống người dân theo hướng bền vững.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, 2 học sinh gồm L.H.A. (lớp 8A) và L.Y.D. (lớp 8B), Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi, cùng trú tại bản Nọong Hán, xã Na Loi đã bị “bắt vợ” theo tập tục địa phương.