Loạt trường top công bố tuyển sinh: Xuất hiện những công thức "lạ"

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM): Lần đầu sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp

Năm 2026, trường tuyển sinh 20 ngành đào tạo và dự kiến chỉ sử dụng 2 phương thức: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét tuyển tổng hợp.

Đây là năm đầu tiên trường áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp theo chủ trương chung của Đại học Quốc gia TPHCM.

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển vào các ngành tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: T.L).

Theo đó, điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 100, là tổng các thành phần gồm: 47,5% điểm thi tốt nghiệp THPT; 47,5% điểm thi đánh giá năng lực; 5% điểm học bạ; cùng điểm cộng và điểm ưu tiên. Tùy từng trường hợp thí sinh có loại điểm thi nào sẽ được quy đổi tương ứng.

Nhà trường quy định mức điểm sàn đối với thí sinh xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là từ 20 điểm trở lên (tổng điểm 3 môn cao nhất theo tổ hợp xét tuyển).

Đáng chú ý, riêng ngành Thiết kế vi mạch, thí sinh xét tuyển phải thuộc top 25% thí sinh có điểm tổ hợp môn xét tuyển cao nhất toàn quốc và đồng thời thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn Toán cao nhất toàn quốc theo số liệu do Bộ GD&ĐT công bố hằng năm.

Đối với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026, thí sinh phải đạt tối thiểu 600/1.200 điểm cho tất cả các ngành.

Riêng ngành Thiết kế vi mạch, thí sinh phải thuộc nhóm 20% có điểm môn Toán cao nhất trong bài thi đánh giá năng lực.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM): Áp dụng công thức 45%-45%-10%

Năm 2026, trường xét tuyển theo 2 phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp.

Phương thức xét tuyển tổng hợp sử dụng các tiêu chí gồm: kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (THPT); kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026 (ĐGNL); kết quả học tập 3 năm THPT (HB); thành tích học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ; cùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Học sinh TPHCM dự chương trình tư vấn tuyển sinh (Ảnh: Hoài Nam).

Công thức tính điểm xét tuyển (ĐXT):

ĐXT = w1THPT + w2ĐGNL + w3HB + [điểm cộng] + [điểm ưu tiên]

w là trọng số của các thành phần điểm thi, cụ thể:

+ w1 là trọng số của điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026: tổng điểm 3 môn thi TN THPT cao nhất một trong các tổ hợp xét tuyển của ngành tương ứng.

+ w2 là trọng số của điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026:

+ w3 là trọng số của điểm HB: tổng điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3 năm học THPT (lớp 10, 11 và 12) cao nhất thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển của ngành tương ứng (bao gồm cả thí sinh tốt nghiệp năm 2025 trở về trước).

Trong đó: w1 = 45%, w2 = 45% và w3 = 10%

Tổng điểm (w1THPT + w2ĐGNL + w3HB) được gọi là Điểm học lực (ĐHL).

Nguyên tắc tính điểm học lực:

- Đối với thí sinh có đủ 3 thành phần điểm, áp dụng công thức ĐXT với trọng số ở trên.

- Đối với thí sinh chỉ có điểm THPT + HB và (3) chỉ có điểm ĐGNL + HB (bao gồm cả thí sinh tốt nghiệp trước năm 2026). ĐHL được tính theo công thức sau:

ĐHL = Max (ĐHL 1, ĐHL 2)

Trong đó:

ĐHL 1: tính điểm thí sinh có điểm THPT theo trọng số w1 =90%, w3 = 10%

ĐHL 1 = w1THPT + w3HB

ĐHL 2: tính điểm thí sinh có điểm ĐGNL theo trọng số w2 =90%, w3 = 10%

ĐHL 2 = w2ĐGNL + w3HB

Lưu ý thí sinh đủ 3 thành phần điểm, lấy giá trị điểm cao nhất của ĐXT. Nếu thí sinh chỉ có điểm THPT, áp dụng công thức tính ĐHL 1.Nếu thí sinh chỉ có điểm ĐGNL, áp dụng công thức tính ĐHL 2.

Như vậy, trường hợp thí sinh không dự thi đánh giá năng lực sẽ được điều chỉnh trọng số để bảo đảm quyền lợi.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ

Năm 2026, trường tuyển sinh 13 ngành đào tạo với tổng chỉ tiêu 2.155 sinh viên. Trong đó, ngành Y khoa có chỉ tiêu lớn nhất với 830 sinh viên.

Trường áp dụng hai phương thức xét tuyển: dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Các tổ hợp môn xét tuyển được tính theo thang điểm 30, không nhân hệ số, trong đó môn Toán là môn bắt buộc. Các tổ hợp gồm B00, B03, B08, A00, A01, D01 và D07. Trường không quy định chênh lệch điểm giữa các tổ hợp trong cùng một ngành.

Đối với các ngành sử dụng tổ hợp có môn tiếng Anh, trường chỉ chấp nhận điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2026 và không thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm xét tuyển.

Trường Đại học Công Thương TPHCM: Sử dụng 5 phương thức xét tuyển

Năm 2026, trường áp dụng 5 phương thức xét tuyển gồm:

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026;

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT của lớp 10, 11 và 12;

- Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026;

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TPHCM kết hợp với kết quả học tập THPT theo tổ hợp tương ứng từng ngành.

Năm nay, trường tuyển sinh 39 ngành với tổng chỉ tiêu 8.500 sinh viên hệ chính quy và 1.000 chỉ tiêu chương trình liên kết quốc tế. Đồng thời, trường dự kiến mở thêm hai ngành mới là Trí tuệ nhân tạo và Quản lý công nghiệp.