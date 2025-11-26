Trường đầu tiên của ĐH Quốc gia và loạt đại học bỏ xét tuyển học bạ 2026

Trường đầu tiên của ĐH Quốc gia Hà Nội bỏ xét học bạ

Ngày 25/11, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH) thông báo không sử dụng học bạ để xét tuyển vào tất cả ngành năm 2026. Đây là trường đầu tiên của khối ĐH Quốc gia Hà Nội công bố thông tin bỏ xét tuyển học bạ.

Năm ngoái, trường này tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu, sử dụng xét học bạ cho 5/8 ngành với 2 phương thức: xét kết hợp học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc xét học bạ với kết quả thi năng khiếu.

Tuy nhiên trong 5 phương thức tuyển sinh năm nay, trường hoàn toàn bỏ phương thức xét học bạ.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng bỏ xét học bạ với 17 ngành, chỉ còn áp dụng với ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu, Quản lý thể thao, Việt Nam học, Giáo dục học và Kinh tế chính trị.

Theo đại diện Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, việc tuyển sinh bằng học bạ không còn phù hợp với định hướng mới của nhà trường. Nhà trường chỉ giữ lại phương thức này ở một số ngành nhằm đảm bảo công bằng cho nhóm thí sinh yếu thế, điều kiện khó khăn, không thể xét bằng cách nào khác ngoài điểm học bạ.

Một trong những điểm mới trong phương án tuyển sinh dự kiến năm nay của ĐH Bách khoa Hà Nội là hạn chế điểm học bạ, thay vào đó là điểm thi đánh giá tư duy.

3 phương thức tuyển sinh dự kiến gồm xét tuyển tài năng; xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy và xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tương tự, năm 2026, điểm học bạ THPT không còn là phương thức tuyển sinh độc lập như các năm trước của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM.

Trường ĐH Nha Trang cũng công bố năm 2026 bỏ xét tuyển liên quan đến học bạ.

Xu hướng tuyển sinh bằng học bạ cũng giảm trong vài năm trở lại đây (Ảnh minh họa: Mỹ Hà).

Nhiều tổ hợp mới thay thế

Thống kê của Bộ GD&ĐT, mùa tuyển sinh đại học năm 2025 có tất cả 17 phương thức xét tuyển. Phương thức xét tuyển bằng học bạ chiếm 42,4% thí sinh, cao hơn 3% so với phương thức thi tốt nghiệp THPT.

Xu hướng tuyển sinh bằng học bạ cũng giảm trong vài năm trở lại đây. Cụ thể, từ năm 2022 đến năm 2024, số thí sinh nhập học bằng phương thức này giảm 9,32%, xuống còn 27,86%.

Theo lộ trình, từ năm 2028, Trường Đại học Công Thương TPHCM sẽ bỏ xét tuyển bằng học bạ THPT, thay thế bằng phương thức đánh giá năng lực tổng hợp, kết hợp nhiều yếu tố như học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT và cả kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM nhằm đánh giá toàn diện năng lực học tập.

Xu hướng này cũng được nhiều trường áp dụng, nhất là khi Bộ GD&ĐT đưa vấn đề này ra trước mùa tuyển sinh năm mới.

Cụ thể, ngày 18/9 vừa qua, Bộ GD&ĐT cũng lấy ý kiến hơn 500 trường đại học, cao đẳng trong cả nước về việc nên bỏ hay giữ xét tuyển bằng học bạ.

Lãnh đạo Bộ cho rằng việc xét tuyển bằng học bạ đã được thực hiện một thời gian và cần nhìn lại để đánh giá một cách công bằng, sao cho hiệu quả, giúp công tác tuyển sinh được thực chất, chất lượng.

Ngoài việc bỏ xét học bạ, năm 2026, nhiều trường đại học bỏ một số khối thi truyền thống như C00, A00…, và thêm nhiều tổ hợp mới để phù hợp với chương trình phổ thông 2018.

Năm 2026, Học viện Biên phòng bỏ hai tổ hợp truyền thống là C00 và A01. Nhà trường chỉ dùng ba tổ hợp xét tuyển gồm C03, C04 và D01 cho cả hai ngành Biên phòng và Luật.

Trường Sĩ quan Chính trị cũng không còn sử dụng tổ hợp A00 (toán, lý, hóa) và C00 (văn, sử, địa) để tuyển sinh năm 2026.

Trong khi đó, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, dự kiến bỏ xét tuyển khối D01 (toán, văn, Anh) và B00 (toán, hóa, sinh) khi xét bằng điểm thi tốt nghiệp.

Phần lớn nhà trường sử dụng ba tổ hợp xét tuyển cho phần lớn các ngành gồm: A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, Anh) và X06 (toán, lý, tin); trong đó hai ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Nông nghiệp bổ sung thêm tổ hợp A02 (toán, lý, sinh).