Năm 2026, Bộ Giáo dục sẽ giám sát thi đánh giá năng lực của các trường

Theo quyết định ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD&ĐT, một trong những điểm mới của mùa tuyển sinh 2026 là Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện nội dung thống nhất tiêu chí đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục đại học, trước thời điểm các cơ sở đào tạo tổ chức thi.

Bộ GD&ĐT cũng sẽ tổ chức giám sát việc tổ chức thi đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian các cơ sở đào tạo tổ chức thi.

Bộ GD&ĐT sẽ giám sát việc tổ chức thi đánh giá năng lực của các trường (Ảnh: Hoài Nam).

Theo Bộ GD&ĐT, bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, bài thi phục vụ tuyển sinh về nguyên tắc, tiêu chí, nội dung, chuyên môn, đảm bảo chuẩn chất lượng đầu vào giữa các phương thức xét tuyển đại học.

Tính đến nay cả nước có khoảng 10 kỳ thi đánh giá năng lực và tư duy riêng do các cơ sở đào tạo tổ chức, thu hút hàng trăm nghìn thí sinh dự thi.

Có thể kể đến một số kỳ thi như: Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TPHCM; kỳ thi độc lập đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội…

Trong đó, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM là kỳ thi đánh giá năng lực có quy mô lớn nhất cả nước về số lượng thí sinh dự thi và số trường lấy điểm xét tuyển.

Năm 2025, tính cả hai đợt thi của kỳ thi này có đến gần 153.000 thí sinh dự thi, tương ứng với hơn 223.000 lượt thi.

Có trên 110 trường đại học, cao đẳng trong cả nước lấy kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM xét tuyển đầu vào.