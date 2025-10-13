Điều chỉnh thời gian của kỳ thi đánh giá năng lực lớn nhất cả nước

Thông tin từ Đại học Quốc gia TPHCM, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của đơn vị này vẫn tiếp tục được tổ chức 2 đợt như mọi năm nhưng có sự điều chỉnh về mặt thời gian.

Cụ thể, đợt thi thứ nhất năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực vẫn được tổ chức vào chủ nhật tuần cuối tháng 3. Riêng đợt thi thứ 2, dự kiến tổ chức vào ngày 1/6/2026, sớm hơn một tuần so với năm 2025.

Kỳ thi đợt 2 đánh giá năng lực 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM sẽ được tổ chức sớm hơn mọi năm (Ảnh: Hoài Nam).

Lý giải từ Đại học Quốc gia TPHCM, việc điều chỉnh thời gian đợt 2 của kỳ thi nhằm phù hợp với lịch trình chung của Bộ GD&ĐT, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn 15 ngày so với năm 2025.

Về cấu trúc đề thi của kỳ thi đánh giá năng lực sẽ không thay đổi so với năm 2025. Đề thi vẫn bao gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn với 150 phút làm bài và thực hiện thi trên giấy. Kết quả thi được xác định bằng phương pháp trắc nghiệm hiện đại theo lý thuyết ứng đáp câu hỏi.

Điểm của từng câu hỏi có trọng số khác nhau tùy thuộc vào độ khó của câu hỏi. Điểm thi được quy đổi theo từng phần. Điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm, trong đó điểm tối đa từng thành phần của bài thi tiếng Việt, tiếng Anh, toán, tư duy khoa học đều là 300 điểm.

Đến nay, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM là kỳ thi trực tiếp lấy điểm xét tuyển vào đại học có quy mô lớn nhất cả nước về số lượng thí sinh dự thi và số trường lấy điểm xét tuyển.

Năm 2025, tính cả hai đợt thi của kỳ thi này có đến gần 153.000 thí sinh dự thi, tương ứng với hơn 223.000 lượt thi.

Có trên 110 trường đại học, cao đẳng trong cả nước lấy kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM xét tuyển đầu vào.