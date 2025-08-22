Lịch công bố điểm chuẩn mới nhất của các trường đại học phía Nam
(Dân trí) - Nhiều trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển ngay trong chiều nay 22/8.
Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí
Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác.
Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm
Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.
Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ 9-11h hôm nay (22/8), các hệ thống của Bộ GD&ĐT cùng các trường sẽ bắt đầu quy trình lọc ảo lần thứ 10. Đến 12h30, hệ thống trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 10 và các trường sẽ tải dữ liệu này về.
Do đó, nhiều trường đại học phía Nam đã dời lịch công bố điểm chuẩn năm 2025 sau khi Bộ GD&ĐT tăng thêm 4 lần nữa, lùi thời gian chốt điểm chuẩn 2 ngày.
Quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 12h30, các đại học dự kiến bắt đầu công bố điểm chuẩn từ trưa nay.
Chi tiết lịch công bố điểm chuẩn mới nhất của các trường đại học phía Nam:
|Trường
|Thời gian dự kiến
|Hình thức
|Đại học Ngân hàng TPHCM
|22/8
|Đại học Kinh tế TPHCM
|22/8
|Đại học Bách khoa, Đà Nẵng
|Sau 17h, ngày 22/8
|Đại học Bách khoa, TPHCM
|Sau 17h, ngày 22/8
|Đại học Công nghiệp TPHCM
|19h30 ngày 22/8
|Phát sóng trực tiếp (Livestream)
|Đại học Công Thương TPHCM
|18h ngày 22/8
|Phát sóng trực tiếp
|Đại học Tài chính - Marketing
|19h30 ngày 22/8
|Phát sóng trực tiếp
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
|22/8
|Đại học Sài Gòn
|22/8
|Học viện Hàng không Việt Nam
|Tối 22/8
|Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM
|Sau 17h, ngày 22/8
|Đại học Nha Trang
|22/8
|Đại học Tôn Đức Thắng
|22-23/8
|Đại học Văn Lang
|22/8
|Đại học Gia Định
|13h10 ngày 22/8
|Đại học Công nghệ TPHCM
|22/8
|Đại học Hoa Sen
16h ngày 22/8
|Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM
|22/8
|Đại học Khoa học Tự nhiên, TPHCM
23/8
|Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM
|22/8
|Đại học Quốc tế Hồng Bàng
|22/8
|Đại học Nguyễn Tất Thành
|22/8
