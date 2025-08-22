Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ 9-11h hôm nay (22/8), các hệ thống của Bộ GD&ĐT cùng các trường sẽ bắt đầu quy trình lọc ảo lần thứ 10. Đến 12h30, hệ thống trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 10 và các trường sẽ tải dữ liệu này về.

Do đó, nhiều trường đại học phía Nam đã dời lịch công bố điểm chuẩn năm 2025 sau khi Bộ GD&ĐT tăng thêm 4 lần nữa, lùi thời gian chốt điểm chuẩn 2 ngày.

Quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 12h30, các đại học dự kiến bắt đầu công bố điểm chuẩn từ trưa nay.

Chi tiết lịch công bố điểm chuẩn mới nhất của các trường đại học phía Nam: