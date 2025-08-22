Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025
  3. Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH 2025

Lịch công bố điểm chuẩn mới nhất của các trường đại học phía Nam

Huyên Nguyễn
Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Nhiều trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển ngay trong chiều nay 22/8.

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí

Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác.

Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ  https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm

Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ 9-11h hôm nay (22/8), các hệ thống của Bộ GD&ĐT cùng các trường sẽ bắt đầu quy trình lọc ảo lần thứ 10. Đến 12h30, hệ thống trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 10 và các trường sẽ tải dữ liệu này về.

Do đó, nhiều trường đại học phía Nam đã dời lịch công bố điểm chuẩn năm 2025 sau khi Bộ GD&ĐT tăng thêm 4 lần nữa, lùi thời gian chốt điểm chuẩn 2 ngày. 

Quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 12h30, các đại học dự kiến bắt đầu công bố điểm chuẩn từ trưa nay.

Chi tiết lịch công bố điểm chuẩn mới nhất của các trường đại học phía Nam:

 Trường Thời gian dự kiến Hình thức
Đại học Ngân hàng TPHCM 22/8 
Đại học Kinh tế TPHCM22/8 
Đại học Bách khoa, Đà Nẵng Sau 17h, ngày 22/8 
Đại học Bách khoa, TPHCMSau 17h, ngày 22/8 
Đại học Công nghiệp TPHCM19h30 ngày 22/8Phát sóng trực tiếp (Livestream)
Đại học Công Thương TPHCM18h ngày 22/8Phát sóng trực tiếp
Đại học Tài chính - Marketing19h30 ngày 22/8Phát sóng trực tiếp
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM22/8 
Đại học Sài Gòn22/8 
Học viện Hàng không Việt NamTối 22/8 
Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCMSau 17h, ngày 22/8 
Đại học Nha Trang22/8 
Đại học Tôn Đức Thắng 22-23/8 
Đại học Văn Lang22/8 
Đại học Gia Định 13h10 ngày 22/8 
Đại học Công nghệ TPHCM22/8 
Đại học Hoa Sen 

16h ngày 22/8

 
Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM22/8 
Đại học Khoa học Tự nhiên, TPHCM 

23/8

 
Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM22/8 
Đại học Quốc tế Hồng Bàng22/8 
Đại học Nguyễn Tất Thành 22/8 
Tiếp tục cập nhật   
   
