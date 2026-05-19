Bài phát biểu của tân thạc sĩ Việt khiến khán phòng Mỹ lặng đi vì xúc động

“Ba mẹ ơi, con chào ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ. Xin chào mọi người, có một bài hát tiếng Việt mà mình rất thích. Và đây có lẽ là phần duy nhất mà ba mẹ mình có thể hiểu một cách trọn vẹn”, Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến (SN 2001) mở đầu bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp diễn ra ở Đại học Duke (Mỹ).

Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến khiến nhiều người xúc động sau bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp bậc học thạc sĩ ở Mỹ (Video: Facebook nhân vật).

Vừa dứt lời, chàng trai cất giọng hát: “Rồi con cũng có ước mơ riêng mình. Và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi hãy ước mơ thay phần mẹ…”. Có những khoảnh khắc Nhật Tiến phải ngập ngừng, nghẹn giọng để kìm nén xúc động.

Cả khán đài lặng đi trước phần thể hiện chân thành của chàng trai Việt. Không lâu sau, hàng nghìn người bất ngờ vỡ òa, vỗ tay khi Nhật Tiến giải thích bằng tiếng Anh rằng đó là ca khúc viết về mẹ, đồng thời dịch lời bài hát để mọi người cùng cảm nhận.

Tiếp nối bài phát biểu, Nhật Tiến gửi gắm thông điệp đến các tân thạc sĩ rằng sau khi bước ra khỏi giảng đường, họ sẽ gặp rất nhiều người tài giỏi và xuất sắc.

“Nhưng xin các bạn đừng quên những người từng bên cạnh các bạn trước kia. Hãy ước mơ thật lớn. Hãy ước mơ cho riêng mình, nhưng cũng hãy mơ giúp cho những người không thể mơ - những người đặt trọn niềm tin nơi bạn, những ai yêu thương bạn hết lòng”, Nhật Tiến nói trong sự xúc động.

Được biết, Nhật Tiến vừa trở thành tân thạc sĩ ngành Quản trị - Phân tích định lượng của khóa 2026 tại Đại học Duke (Mỹ). Đây là một trong những trường đại học danh giá tại Mỹ và trên thế giới.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Nhật Tiến cho biết trong hai năm qua, anh đã khóa hết các trang mạng xã hội để tập trung cho những dự định còn dang dở. Sau thời gian học tập tại Đại học Duke, anh được chọn là người đại diện cho hàng trăm sinh viên cùng khóa để phát biểu trong lễ tốt nghiệp trước hàng nghìn người. Đối với anh, đây là một dấu mốc khó quên.

“Trên mọi hành trình, tôi may mắn có sự đồng hành của gia đình, có những người xa lạ bước đến yêu thương và giúp đỡ hết lòng. Tôi cảm thấy rất may mắn”, Nhật Tiến bộc bạch.

Đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động này, Nhật Tiến không khỏi bất ngờ khi đoạn clip được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước thông điệp mà Tiến truyền tải.

Gửi đến tân thạc sĩ, tài khoản Nguyễn Ngọc Hải Uyên viết: “Nếu là mẹ của con, chắc cô sẽ vô xem bài này rất nhiều lần, rồi tủm tỉm cười vì trong tương lai và thành công của con luôn có hình bóng của mẹ đồng hành. Chúc mừng con vì đã có một cuộc sống thật đẹp”.

Trong khi đó, tài khoản Đào Thị Ninh chia sẻ: “Ước mơ của mình hóa ra đã trở thành của con tự lúc nào. Và tôi cũng chính là ước mơ của cha mẹ mình. Chúc bạn thành công và viết tiếp thật nhiều ước mơ đẹp”.

Một tài khoản khác bày tỏ: “Nếu không có sự hy sinh của bố mẹ, có lẽ tôi sẽ không có được cuộc sống ổn định như hôm nay. Bài phát biểu của bạn khiến tôi nghẹn ngào khi nghĩ đến việc bố mẹ đã gác lại những dự định riêng để tôi được sống trọn vẹn với ước mơ của mình”.