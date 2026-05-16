Nữ thủ khoa thuê xe 29 chỗ đưa đại gia đình dự lễ tốt nghiệp

Chuyến xe 29 chỗ ngày tốt nghiệp

Ngày tốt nghiệp của Nguyễn Thị Huyền (SN 2003), sinh viên Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, trở nên đặc biệt khi cả đại gia đình cùng có mặt trong khuôn viên trường.

Nguyễn Thị Huyền cùng đại gia đình dự lễ tốt nghiệp tại trường (Ảnh: NVCC).

Với Huyền, khoảnh khắc bước vào buổi lễ không chỉ là dấu mốc khép lại những năm tháng đại học, mà còn là giây phút cô nhìn thấy nỗ lực của mình được những người thân yêu cùng nhau chứng kiến.

Huyền là thủ khoa đầu ra ngành Quản trị kinh doanh. Thành tích ấy càng có ý nghĩa hơn khi phía sau cô là một đại gia đình đã đồng hành, động viên và hỗ trợ trong suốt hành trình học tập.

Thay vì chỉ mời bố mẹ hoặc một vài người thân, Huyền quyết định thuê xe 29 chỗ để đưa đại gia đình và bạn bè từ quê lên dự lễ tốt nghiệp. Ý tưởng này xuất phát từ một điều giản dị, gia đình cô ở nông thôn, chưa từng có chuyến đi đông đủ cùng nhau.

“Nhân lễ tốt nghiệp, tôi trích tiền học bổng để đưa cả nhà lên dự và đi chơi một chuyến”, Huyền chia sẻ.

Chuyến đi được cô lên kế hoạch ngay sau khi nhận lịch tốt nghiệp. Cả nhà háo hức chuẩn bị từ sớm. Nghĩ rằng trên trường có thể không có hoa, người thân của Huyền mang theo hoa kẹo và hoa hồng từ quê.

Với Huyền, những bó hoa hồng không cầu kỳ, nhưng đó là món quà khiến cô nhớ nhất trong ngày tốt nghiệp.

“Khoảnh khắc nhìn thấy những bó hoa đó, tôi thật sự xúc động. Hoa có thể không đẹp như ngoài tiệm, nhưng là tất cả tình cảm cả nhà dành cho mình”, Huyền nói.

Trong số những người có mặt, ông bà nội là người khiến Huyền nghẹn ngào nhất. Cả hai đều đã ngoài 70 tuổi, có bệnh nền, nhưng vẫn cố gắng lên trường để dự ngày đặc biệt của cháu gái.

Huyền cùng ông bà nội tại lễ tốt nghiệp (Ảnh: NVCC).

Tấm bằng của người cháu được cả nhà yêu thương

Đằng sau danh hiệu thủ khoa đầu ra là một hành trình không dễ dàng. Huyền từng đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường, cấp tỉnh, nhận học bổng nhiều kỳ và học bổng doanh nghiệp. Những kết quả ấy không đến từ may mắn, mà từ nhiều năm tự ép mình bước qua áp lực.

Có thời điểm, Huyền đi làm thêm về muộn rồi tiếp tục học đến 3 giờ sáng, nhất là trong giai đoạn ôn thi. Áp lực học tập, tương lai và kỳ vọng khiến cô nhiều lần tưởng như kiệt sức.

Cô kể có những đêm nằm khóc, tự xâu chuỗi lại mọi chuyện đã đi qua. Nhưng rồi hình ảnh gia đình, bạn bè và những người luôn tin tưởng mình đã kéo cô đứng dậy.

“Tôi không may mắn khi có một gia đình không trọn vẹn, nhưng ông trời đã bù lại cho tôi một đại gia đình”, Huyền nói. Với cô, đại gia đình ấy có ông bà nội, cô dì, chú bác, anh chị em luôn yêu thương và ủng hộ mọi lựa chọn.

Huyền cùng đại gia đình đi chơi tại Hà Nội sau lễ tốt nghiệp (Ảnh: NVCC).

Trong suốt quá trình học đại học, Huyền nhận được không chỉ lời động viên. Ông bà nội, cô chú trong gia đình còn định hướng, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ học phí để cô hoàn thành chương trình học. Sự giúp đỡ từ gia đình trở thành điểm tựa để Huyền theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Bởi vậy, lễ tốt nghiệp không chỉ là ngày vui của riêng cô. Đó còn là ngày cả gia đình nhìn thấy thành quả của nhiều năm vun đắp. Một người cháu trong nhà trở thành thủ khoa ngành Quản trị kinh doanh, và tấm bằng ấy có phần công sức của tất cả.

Sau lễ tốt nghiệp, Huyền dự định học tiếp thạc sĩ. Cô muốn trở thành người đầu tiên trong gia đình theo đuổi con đường học tập ở bậc cao hơn. Song song với đó, nữ thủ khoa mong tìm được công việc liên quan đến quản lý, quản trị để tích lũy kinh nghiệm từ những kiến thức đã học trên giảng đường.

Điều Huyền mong nhất không phải là một danh xưng mới. Cô muốn gia đình tiếp tục chứng kiến những bước trưởng thành của mình, như cách họ đã có mặt trên chuyến xe 29 chỗ trong ngày tốt nghiệp.

“Tôi chỉ mong sau này sẽ là niềm tự hào của cả nhà”, Huyền nói.