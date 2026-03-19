Toàn cảnh trường THPT công lập hơn 300 tỷ đồng hiện đại bậc nhất Hà Nội

Trường THPT Đỗ Mười là một trong hai trường cấp 3 công lập thành lập năm 2025. Trường được xây dựng từ ngân sách quận Hoàng Mai cũ và ngân sách thành phố.

Kinh phí xây trường ước tính khoảng trên 300 tỷ đồng. Sau sáp nhập, trường nằm trên địa bàn phường Yên Sở mới.

Trong khuôn viên rộng hơn 8.000m2, diện tích xây dựng chỉ chiếm khoảng 45% với 3 khối nhà 1 tầng hầm và 5 tầng nổi bố trí theo hình chữ U lệch phải.

Giếng trời rộng kết nối giữa các khối nhà, tạo khoảng không gian thoáng đãng và xanh mát.

“Đáy giếng” là sân chơi nhỏ trải thảm cỏ nhân tạo, bố trí những chiếc ghế dài để học sinh nghỉ giải lao ngắn sau mỗi tiết học. Từ khoảng không gian này nhìn thẳng lên cao là những giàn hoa thả dọc xuống từ các lan can.

Toàn trường có 45 phòng học, đủ chỗ học cho khoảng 2.000 học sinh và có khả năng tiếp nhận gần 700 học sinh mới mỗi năm. Các lớp học đều được trang bị điều hòa, tivi, máy chiếu, bảng từ chống lóa, cửa kính cách âm, tủ để đồ cá nhân cho học sinh.

Thư viện rộng 800m2, vừa là nơi học tập, vừa là nơi giải trí. Bên trong thư viện còn có những phòng họp nhỏ để giáo viên, học sinh có thể sử dụng cho hoạt động nhóm.

Dự kiến, thư viện này sẽ trang bị hơn 40.000 đầu sách cùng tài liệu điện tử, tiến tới cung cấp SGK miễn phí cho học sinh.

Quốc Huy - học sinh lớp 10A3 - trúng tuyển vào trường trong đợt tuyển bổ sung của Sở GD&ĐT Hà Nội vào tháng 7 năm ngoái. Huy thi lớp 10 được 18,75 điểm, trượt hết các nguyện vọng. Tại thời điểm đó, thông tin Trường THPT Đỗ Mười được tuyển tràn tuyến như chiếc phao cứu sinh với em.

Ngày đến trường nộp hồ sơ, Quốc Huy vừa vui vừa bất ngờ vì chưa từng nghĩ đến cơ hội được học tại một ngôi trường đẹp, bề thế và hiện đại như thế này.

“Trải qua một học kỳ ở đây, em rất mừng vì thầy cô và bạn bè đều gần gũi, thân thiện. Em không đi học thêm toán nhưng thi giữa kỳ vẫn đạt kết quả tốt”, Quốc Huy chia sẻ.

Phòng thực hành sinh học của Trường THPT Đỗ Mười nằm ở tầng 4.

Trong ảnh, cô Tạ Thị Thanh Tâm - giáo viên môn sinh học - đang hướng dẫn học sinh quan sát tế bào nhân thực của tế bào hành.

Theo hướng dẫn của cô Tâm, học sinh lấy mẫu tế bào bằng một một cái kim mũi mác. Các em đặt tế bào đặt lên tấm lam kính, nhỏ thêm nước để tránh hiện tượng co tế bào, sau đó dùng lamen (miếng thuỷ tinh mỏng, trong suốt) đậy lên, cố định mẫu vật trước khi đưa vào kính hiển vi để quan sát.

Từng bước mở lẫy, xoay vật kính để soi tế bào nhân thực ở các mức độ phóng đại khác nhau được cô Tâm hướng dẫn tỉ mỉ trong sự chăm chú của học trò.

Đây là tiết thực hành sinh học đầu tiên của các em học sinh, tại căn phòng thực hành được đầu tư hiện đại bậc nhất trong số các trường THPT của thành phố Hà Nội hiện nay.

Không riêng phòng thực hành sinh học, phòng thí nghiệm hoá học, vật lý, phòng STEM, phòng tin học, phòng âm nhạc, thư viện… của Trường THPT Đỗ Mười đều được đầu tư ở mức rất cao, điều hiếm gặp ở trường công lập.

Phòng STEM có thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, với không gian có thể thay đổi linh hoạt theo yêu cầu hoạt động cá nhân hay hoạt động nhóm.

Phòng Tin học có 40 máy tính kết nối mạng internet, đồng thời lắp đặt hệ thống màn hình thông minh để trình chiếu các bài giảng số.

Nhà đa năng được bố trí ở tầng 5, với sức chứa trên 500 học sinh. Các hoạt động giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất và những sự kiện thi đấu thể thao đều được tổ chức tại đây.

Ngoài ra, trường có đầy đủ phòng chức năng phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Phòng âm nhạc có nhiều loại nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ phương tây, từ đàn bầu, đàn tranh đến trống, cajun, guitar, organ…, đáp ứng nhu cầu và sở thích đa dạng của học sinh. Đây cũng là nơi sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc học đường.

Nhà bếp và nhà ăn của trường đặt tại tầng 2, có thể phục vụ cùng lúc 500 người.

Hiện Trường THPT Đỗ Mười có 44 giáo viên và hơn 400 học sinh khối 10. Trường đang tuyển thêm giáo viên cho năm học mới 2026-2027.

Mùa tuyển sinh đầu tiên năm 2025, trường Đỗ Mười tuyển tràn tuyến với điểm chuẩn là 16,5. Trong số 484 thí sinh trúng tuyển vào trường, chỉ có 28 em ở mức điểm sàn, 130 em trên 20 điểm, thí sinh đạt điểm cao nhất là 23,5 điểm.