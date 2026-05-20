Gần 18.000 người được huy động phục vụ kỳ thi lớp 10 ở TPHCM

Thông tin được Sở GD&ĐT TPHCM đề cập tại Hội nghị tập huấn công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 diễn ra vào ngày 20/5.

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT TPHCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 ghi nhận hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi trên tổng số khoảng 169.000 học sinh lớp 9. Đây được xem là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của TPHCM.

Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục TPHCM bố trí 242 điểm thi với tổng cộng 6.443 phòng thi tại 3 khu vực. Trong đó, có 226 điểm thi thường với 5.914 phòng thi và 16 điểm thi chuyên với 529 phòng thi.

TPHCM huy động gần 18.000 người phục vụ kỳ thi lớp 10 năm 2026 (Ảnh: T.N).

Cụ thể, khu vực 1 (TPHCM cũ) có 148 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên; khu vực 2 (Bình Dương cũ) có 47 điểm thi thường và 3 điểm thi chuyên; khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có 31 điểm thi thường và 2 điểm thi chuyên.

Mỗi điểm thi đều được bố trí 3 phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh theo quy định.

Thành phố cũng huy động gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác tổ chức kỳ thi, gồm hơn 12.900 giám thị coi thi, 1.210 lãnh đạo điểm thi, trên 2.900 nhân viên phục vụ và 726 cán bộ công an trực tại các điểm thi.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, chia sẻ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 luôn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục thành phố, nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh và học sinh.

Trước quy mô lớn của kỳ thi năm nay, ông Phong nhấn mạnh toàn ngành phải quán triệt nghiêm túc tinh thần “4 đúng, 3 không” trong công tác tổ chức thi.

Cụ thể, “4 đúng” bao gồm: đúng quy chế, đúng quy trình, đúng thời gian, đúng trách nhiệm; “3 không” bao gồm: không lơ là chủ quan, không căng thẳng quá mức, không tự ý xử lý tình huống.

Đặc biệt, lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu khi xảy ra các tình huống phát sinh bất thường, giám thị tại phòng thi tuyệt đối không được tự ý xử lý vì có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Các giám thị cần báo cáo kịp thời đến trưởng điểm thi thông qua lực lượng giám sát để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

Trưởng điểm thi có trách nhiệm báo cáo kịp thời, đầy đủ các tình huống hoặc sự cố bất thường xảy ra tại điểm thi về thường trực ban coi thi của Sở GD&ĐT, nghiêm cấm việc tự ý quyết định xử lý các sự cố có thể gây ảnh hưởng đến thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6. Thí sinh sẽ tham gia 3 bài thi bắt buộc bao gồm ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút), toán (120 phút) và ngoại ngữ (90 phút).

Riêng các học sinh đăng ký dự thi môn chuyên/tích hợp sẽ làm bài thi tương ứng vào chiều ngày 2/6.