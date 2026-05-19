Yêu cầu làm rõ vụ nam sinh lớp 8 tự tử nghi vì bạo lực học đường ở Lâm Đồng

Ngày 19/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc em Đ.M.H. (học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Du) nghi bị bạo lực học đường trong thời gian dài. Em H. hiện được cấp cứu sau khi treo cổ tự tử.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục, tâm lý học sinh và phụ huynh tại địa phương.

Nam sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: An Sinh).

Do vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND xã Di Linh chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng nhà trường làm rõ nội dung, diễn biến vụ việc và các đối tượng liên quan; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định nếu có sai phạm.

Ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị xã Di Linh chỉ đạo Trường THCS Nguyễn Du trấn an tâm lý học sinh, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời đến gia đình em Đ.M.H..

Như Dân trí thông tin, ngày 16/5, người thân phát hiện em Đ.M.H. trong tình trạng nguy kịch do treo cổ tại nhà riêng nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Em H. sau đó được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng hôn mê.

Theo người nhà em H., thời gian qua, em nhiều lần bị nhóm học sinh cùng trường đánh đập, gây tổn thương về thể chất, tinh thần. Theo bà T.K.V., con trai bà từng chia sẻ chuyện mỗi ngày phải đưa 10.000 đồng cho một học sinh. Vì không có tiền, em H. phải nhặt ve chai để bán, lấy tiền nộp cho bạn.

Theo bà V., việc bị đánh đập, ép buộc nhiều ngày đã làm con bà tổn thương tinh thần. Do vậy, bà đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.