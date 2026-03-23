Hà Nội có thêm 6 trường THPT, tuyển sinh ngay từ năm nay

6 trường THPT mới được đưa vào hoạt động từ năm nay nhằm góp phần giảm áp lực tuyển sinh lớp 10 và đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh thủ đô.

Cụ thể, khối công lập có 4 trường THPT mới, bao gồm: THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), THPT Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng), THPT Việt Hùng (xã Đông Anh) và THPT Xuân Khanh (phường Sơn Tây).

Trong đó, Trường THPT Xuân Khanh được xây dựng thêm cơ sở tại vị trí mới, tăng quy mô tuyển sinh so với trước.

Bên cạnh đó, hệ thống trường tư thục cũng bổ sung thêm 2 trường mới, dự kiến tuyển sinh năm nay gồm THPT Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Tuy) và THPT Edison (xã An Khánh).

Hà Nội hiện chưa công bố chỉ tiêu tuyển sinh của các trường này, song ước tính sẽ cung cấp thêm khoảng 3.000 chỗ học mới.

Theo kế hoạch, năm học này, dự kiến toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở (THCS).

Số học sinh tuyển vào lớp 10 công lập, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp khoảng 88.000 em. Số còn lại học tư thục hoặc trường nghề.

Hà Nội tổ chức thi lớp 10 năm 2026 từ ngày 30/5 đến ngày 1/6.

Kỳ thi diễn ra với ba môn thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng như Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn.

Bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi.

Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.