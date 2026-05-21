Hai nam sinh dừng xe giữa trời nắng nóng, giúp cụ bà gù lưng vượt dốc cầu

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hai nam sinh dừng xe để giúp một cụ bà gù lưng đẩy xe vượt dốc cầu đã thu hút hơn 4,6 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Hành động đầy lòng nhân ái của hai em khiến nhiều người xúc động, để lại nhiều bình luận khen ngợi.

Phạm Khánh Hưng (17 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ), người đăng tải đoạn clip, cho biết nam sinh xuất hiện trong đoạn clip là Lê Tính Huy, bạn thân của em. Cả hai hiện là học sinh lớp 11 Trường THPT Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hưng cho biết sự việc xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua cầu Trà Quýt. Trên đường đi học về, hai em bắt gặp một cụ bà đang chật vật đẩy chiếc xe nặng lên dốc cầu.

“Thấy bà lưng còng, đi lại khó khăn mà còn phải cố sức đẩy xe lên dốc nên tụi em dừng lại giúp”, Hưng kể.

Trong đoạn clip, hai nam sinh thay nhau hỗ trợ cụ bà đẩy xe suốt một quãng đường khá dài qua cầu. Với các em, đó chỉ là hành động rất đỗi bình thường.

“Cùng là người Việt Nam với nhau nên chúng em giúp được chút nào hay chút đó thôi”, Hưng chia sẻ.

Sau khi được giúp đỡ, cụ bà liên tục gửi lời cảm ơn khiến cả hai cảm thấy vui và tin rằng việc mình làm là hoàn toàn đúng đắn.

Hưng chia sẻ bản thân không tham gia hoạt động thiện nguyện đặc biệt nào, nhưng nếu gặp người cần giúp đỡ trên đường, em và bạn vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng.

Theo nam sinh, suy nghĩ ấy được hình thành từ sự dạy dỗ của gia đình và thầy cô, những người luôn nhắc nhở các em biết quan tâm, sẻ chia với mọi người xung quanh.

Dưới phần bình luận, người dùng mạng đã bày tỏ sự xúc động và dành nhiều lời khen cho hành động đẹp của hai nam sinh.

Tài khoản N.T. chia sẻ: “Chú xem mà rơi nước mắt. Con rất tử tế và ngoan ngoãn, biết giúp đỡ người khác lúc khó khăn. Chắc chắn con được nuôi dạy trong một gia đình rất có giáo dục. Mong con luôn giữ và phát huy tấm lòng đẹp ấy”.

Một tài khoản khác cũng viết: “Hôm trước tôi từng thấy cảnh tương tự gần ngã tư. Đang loay hoay chưa biết dừng xe ở đâu để giúp thì đã thấy hai bạn trẻ tấp vào lề. Bạn nam chạy ngược lại đẩy xe giúp bà, còn bạn nữ ngồi giữ xe nhưng vẫn liên tục ngoái nhìn theo. Tự nhiên thấy ấm lòng vô cùng. Người có lòng nhân hậu như vậy thật đáng quý”.