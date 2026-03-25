Hà Nội ban hành hướng dẫn thi lớp 10 THPT, nhiều điểm mới

Theo kế hoạch tuyển sinh THPT do Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành sáng nay (25/3), thành phố bỏ phân tuyến tuyển sinh lớp 10 công lập theo khu vực, đồng thời bỏ yêu cầu về hộ khẩu. Học sinh chỉ cần cư trú tại Hà Nội là đủ điều kiện đăng ký dự thi.

Mỗi học sinh vẫn được đăng ký 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT nhưng không ràng buộc khu vực; điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng cũng giảm so với năm ngoái.

Cụ thể, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3. Học sinh không được thay đổi NV sau khi đã đăng ký.

Học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2, NV3. Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 0,5 điểm.

Học sinh không trúng tuyển NV1, NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm.

Khi hạ điểm chuẩn cho phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Học sinh thi vào lớp 10 THPT Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Năm học 2025-2026, dự kiến Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS.

Trong đó, khoảng 88.000 học sinh thi vào lớp 10 THPT công lập. Khoảng 59.000 em tuyển vào các trường THPT tư thục, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thí sinh làm 3 bài thi độc lập gồm: Toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Trong đó, bài thi môn toán và ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi. Bài thi môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khác.

Trong phòng thi sẽ có nhiều mã đề, đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề.

Thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Kết quả bài thi của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Với bài thi ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS).

Đề thi gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 cấp THCS.

Trong đó, điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10. Ngoài ra, tùy đối tượng sẽ được hưởng điểm ưu tiên hoặc khuyến khích.

Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 25/6 đến ngày 27/6; nộp hồ sơ bổ sung từ ngày 4/7 đến ngày 6/7.