Từ cú sốc trượt lớp 10 với 4,5 điểm toán đến giải nhất toán thành phố

Trên sân khấu vinh danh các học sinh đạt giải kỳ thi học viên giỏi các môn văn hoá lớp 12 chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp thành phố của Sở GD&ĐT Hà Nội, Nguyễn Khắc Nam, học sinh lớp 12G Trung tâm GDNN-GDTX Quốc Oai, đại diện cho hơn 600 học viên đạt giải phát biểu cảm nghĩ.

“Có thể mỗi người đến với môi trường GDTX bằng những xuất phát điểm khác nhau nhưng chúng em có chung niềm tin vào bản thân và không cho phép mình dừng lại”, Nam nói.

Nam là thí sinh duy nhất đạt giải nhất môn toán cấp thành phố năm nay với số điểm là 18, đồng thời là 1 trong 6 giải nhất cấp thành phố, trong tổng số hơn 1.200 thí sinh dự thi.

Nguyễn Khắc Nam, học sinh lớp 12G Trung tâm GDNN-GDTX Quốc Oai (Ảnh: H.H.).

Ba năm trước (năm 2023), Nam đăng ký nguyện vọng 1 lớp 10 công lập vào Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai. Em đạt tổng 26,5 điểm, trong khi điểm chuẩn của trường là 27,75. Riêng môn toán, Nam chỉ được 4,5 điểm.

“Thời điểm đó, em rất lười học và học không tốt”, Nam tâm sự. Sau kỳ thi thất bại, Nam vào học tại Trung tâm GDNN-GDTX Quốc Oai, được xếp vào lớp 10G, theo tổ hợp xã hội với các môn tự chọn là địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật…

Khởi đầu ấy không gợi nhiều kỳ vọng về một học sinh giỏi toán. Nhưng chính tại môi trường GDTX, Nam dần thay đổi cách học và cả cách nhìn về bản thân.

Nam kể, khi vào trường, sự nghiêm khắc của thầy cô khiến em chú tâm hơn trong học tập. Điểm số môn toán bắt đầu cải thiện qua từng bài kiểm tra. Đến học kỳ 2 lớp 10, nam sinh nhận ra mình thực sự thích môn học này.

“Em càng học càng thấy toán rất thú vị. Càng dành nhiều thời gian học thì điểm càng cao, rồi từ đó em càng say mê hơn”, Nam nói.

Từ một học sinh từng mất gốc, Nam bắt đầu duy trì thói quen mỗi tối dành 2-3 tiếng học toán. Ngoài bài trên lớp, em tự tìm thêm đề thi trên mạng để luyện tập.

Những đêm thức khuya dần trở thành nhịp sinh hoạt quen thuộc của cậu học trò GDTX.

“Có những lúc vô cùng mệt mỏi với những giấc ngủ chập chờn không trọn vẹn. Áp lực và thử thách là điều không thể tránh khỏi. Buông xuôi để thành tàn tro hay mài giũa thành kim cương là lựa chọn và quyết định của mỗi người”, Nam chia sẻ trong bài phát biểu của mình.

Lớp 12, Nam được cô giáo chủ nhiệm chọn vào đội tuyển học sinh giỏi toán của trường. Từ kỳ thi cấp cụm, Nam tiếp tục được chọn thi cấp thành phố và bứt phá với giải nhất.

Nam cho biết, giải thưởng giúp em có thêm sự tự tin và động lực học tập mạnh mẽ hơn trước.

Dự định sau tốt nghiệp của Nguyễn Khắc Nam là xét tuyển học bạ vào các trường đại học có ngành kinh tế, nơi em có thể phát huy thế mạnh môn toán.

Tuy nhiên, Nam cũng hiểu rõ hạn chế của mình khi không học tổ hợp tự nhiên. Từ lớp 10, em đã theo tổ hợp xã hội nên không có các môn vật lý, hóa học trong tổ hợp xét tuyển, dẫn đến hạn chế đáng kể trong việc chọn trường.

Nam không né tránh điều đó. Em nói mình luôn chuẩn bị cả những phương án khác cho tương lai.

Nếu không đỗ trường yêu thích, Nam sẽ học cao đẳng nghề ngành cơ khí - lĩnh vực kỹ thuật vốn là thế mạnh của mình, sau đó tham gia thị trường lao động sớm để tự lập.

Cũng tại lễ vinh danh, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền chia sẻ, học viên trong hệ GDTX có hoàn cảnh rất đa dạng. Có em vừa học văn hóa vừa học nghề, có em vừa phụ giúp gia đình vừa đi học, có em từng học gián đoạn rồi quay trở lại trường lớp. “Mỗi em là một câu chuyện đẹp về nghị lực học tập vươn lên”, ông Hiền nói.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh, chương trình GDTX không phải lựa chọn thay thế hay “phân khúc thấp” trong giáo dục, mà là hướng đi phù hợp với nhiều người học khác nhau, góp phần xây dựng xã hội học tập.