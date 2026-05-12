TPHCM thông tin "nóng" về 2 kỳ thi tuyển sinh lớn nhất năm 2026

Ngày 12/5, Sở GD&ĐT TPHCM ban hành kết luận của Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Phong tại hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Nội dung siết chặt trách nhiệm của các trường trong đăng ký dự thi, điều động nhân sự và tổ chức điểm thi.

Học sinh TPHCM trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2025 (Ảnh: Hoài Nam).

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu lãnh đạo các trường THPT và cơ sở giáo dục thường xuyên bám sát quy chế thi của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở, tuyệt đối không tự ý điều chỉnh hoặc áp dụng theo cách hiểu riêng.

Sở nhấn mạnh không để xảy ra sai sót hoặc thiếu thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của học sinh.

Các trường phải triển khai đầy đủ, kỹ lưỡng đến giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và học sinh về quy trình đăng ký dự thi, các yêu cầu và lưu ý quan trọng đối với thí sinh. Đồng thời, các đơn vị phải thực hiện đúng khung thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng đăng ký trễ hạn làm ảnh hưởng tiến độ chung của thành phố.

Liên quan công tác điều động cán bộ coi thi và chấm thi, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về quản lý và xét duyệt đi nước ngoài đối với viên chức, người lao động trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Ban giám hiệu các trường có trách nhiệm bảo đảm đầy đủ nhân sự tham gia công tác thi khi được điều động; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng từ chối nhiệm vụ với lý do cá nhân, kể cả đối với thành viên ban giám hiệu.

Quy định này áp dụng cho cả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sở cũng yêu cầu các trường tổ chức phổ biến quy chế thi đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động làm nhiệm vụ thi trước khi kỳ thi diễn ra, bảo đảm mỗi cá nhân nắm rõ quy định và thực hiện đúng quy trình, tránh xảy ra sai sót do không nắm chắc quy chế.

Đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý các cơ sở giáo dục thuộc khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về một số thay đổi trong quy định tuyển sinh năm nay so với trước đây.

Sở đề nghị các trường tổ chức phổ biến đầy đủ hướng dẫn tuyển sinh đến giáo viên để tư vấn chính xác cho học sinh THCS; không trả lời theo nhận định cá nhân gây hoang mang cho phụ huynh và học sinh.

Các trường cũng được yêu cầu cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin tuyển sinh lên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của thành phố tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn để phụ huynh và học sinh tra cứu trong suốt quá trình đăng ký.

Sở nhấn mạnh các trường chỉ tiếp nhận học sinh có tên trong danh sách trên hệ thống do Sở quản lý và không tiếp nhận học sinh ngoài danh sách dưới bất kỳ hình thức nào.

Đây là kỳ tuyển sinh đầu tiên của TPHCM sau sáp nhập và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến có khoảng 130.000 thí sinh tham gia, còn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ghi nhận hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi.