Điểm chuẩn Trường Đại học Sài Gòn năm 2025 lấy cao nhất 28,98 điểm

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Sài Gòn có biến động.

Trong đó thấp nhất là 18,43 và cao nhất 28,98 điểm. Điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo giáo viên dao động từ 22,00 đến 28,98 điểm.

Đối với điểm chuẩn năm 2025, có nhiều ngành được tính hệ số môn chính khác nhau. Trong đó, đối với các ngành có hệ số môn chính x 5, cao nhất là ngành Sư phạm hóa học với 28,98 điểm. Kế tiếp là ngành Sư phạm địa lý với 28,55 điểm.

Đối với các ngành có hệ số môn chính x 4, cao nhất là ngành Sư phạm tiếng Anh với 27,19 điểm, kế tiếp là ngành Ngôn ngữ Anh với 24,80 điểm.

Đối với các ngành có hệ số môn chính x 3, cao nhất là ngành Giáo dục Chính trị với 25,66 điểm, kế tiếp là ngành Giáo dục tiểu học với 25,12 điểm.

Bảng điểm trúng tuyển đưa ra xét theo tổ hợp gốc, thí sinh cần theo dõi thêm về quy đổi điểm giữa các tổ hợp.

Điểm chuẩn chi tiết năm 2025 như sau:

Năm 2025, điểm sàn (ngưỡng đầu vào) dao động từ 17 đến 25 điểm. Trong đó một số ngành ngưỡng đầu vào cao nhất là ngành sư phạm lịch sử và sư phạm địa lý 25 điểm. Đây cũng là 2 trong 3 ngành có điểm sàn cao nhất cả nước.

Trường cũng công bố quy đổi tương đương. Trong đó, trường lấy các tổ hợp gốc để quy đổi. Mức điểm chênh lệch giữa các tổ hợp thấp nhất là 0,69 và cao nhất là 3,94.

Năm 2024, mức trúng tuyển đối với các ngành đào tạo giáo viên khoảng 21,59-28,25 điểm, cao nhất là ngành sư phạm lịch sử, kế đến là ngành sư phạm ngữ văn 28,11.

Điểm này được tính theo công thức: (Điểm môn chính × 2 + Tổng điểm 2 môn còn lại) × 3/4.

Sư phạm địa lý có điểm chuẩn tăng mạnh nhất, từ 23,45 lên 27,91. Thấp nhất trường là ngành khoa học môi trường, với 21,17 điểm khối A00 (toán, lý, hóa).