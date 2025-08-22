Điểm chuẩn Trường Đại học Luật TPHCM cao nhất ở tổ hợp "hiếm"
(Dân trí) - Trường Đại học Luật TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Trong đó, những tổ hợp xét tuyển mới có mức cao.
Trường Đại học Luật TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là 25,65 điểm ở ngành Luật thương mại quốc tế, tổ hợp X78 (ngữ văn, tiếng Anh, giáo dục kinh tế và pháp luật).
Tiếp theo là tổ hợp X01 (toán, ngữ văn, giáo dục kinh tế và pháp luật) cũng của ngành Luật thương mại quốc tế lấy 25,35 điểm.
Các mốc điểm có sự chênh lệch đáng kể giữa từng tổ hợp.
Điểm chuẩn chi tiết của trường như sau:
Năm 2024, ngành Luật lấy điểm chuẩn 27,27 ở tổ hợp C00 (văn, sử, địa), cao nhất Trường Đại học Luật TPHCM. Xếp sau đó với 26,1 điểm, ngành Luật thương mại quốc tế có đầu vào cao thứ 2.
Tiếp đó là ngành Ngôn ngữ Anh với 25,66 điểm ở tổ hợp D84. Mức trúng tuyển thấp nhất 22,56 ở ngành Quản trị kinh doanh.
