Trường đại học đầu tiên của miền Trung công bố điểm chuẩn

Chiều 22/8, Trường Đại học Nha Trang công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo 3 phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM (APT) và xét điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA)

Theo đó, điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT của trường dao động 20-27 điểm, thang 40 điểm, cao nhất với 2 ngành Luật và Marketing. Đây cũng là 2 ngành lấy điểm chuẩn HSA cao nhất với 95,74 điểm.

Trong khi đó, điểm chuẩn APT của trường là 527,94-737,29, cao nhất với ngành Luật.

Mức điểm chuẩn chi tiết của trường như sau: