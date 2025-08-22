Cách xác nhận nhập học để tránh… rớt đại học

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Sau khi biết kết quả trúng tuyển đại học, việc quan trọng nhất với thí sinh để đảm bảo kết quả trúng tuyển được công nhận là xác nhận nhập học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày 30/8 tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ (nếu có nguyện vọng theo học).

Thí sinh bắt buộc phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo quy định để tránh bị huỷ kết quả trúng tuyển (Ảnh: Hoài Nam).

Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, xem như thí sinh từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị hủy kết quả.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có thể xét tuyển các đợt bổ sung của các trường có nhu cầu tuyển sinh bổ sung.

Thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Đối với các trường, Bộ cũng yêu cầu khi công bố điểm chuẩn phải kèm theo việc công bố thang điểm xét tuyển và công bố thông tin tiêu chí phụ (nếu có).

Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển, nhập học các đợt, phương thức xét tuyển, các hình thức đào tạo theo đúng cấu trúc dữ liệu, đúng quy định trong các danh mục về tuyển sinh (trường phổ thông, xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn...) và đúng thời gian quy định.

Các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 30/8, kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, năm nay cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống, với hơn 7,6 triệu nguyện vọng, đạt tỷ lệ hơn 73% trong số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.